Descobreix com establir microobjectius
Consells i nutrició
amb Betina Gozo
Com convertir els teus grans somnis en tasques assumibles i factibles.
Tots ens hem proposat objectius abans. Aquesta és la part més senzilla, perquè tots tenim somnis. Però esforçar-se cada dia per fer-los realitat és una altra cosa.
El meu consell és agafar l'objectiu més gran i separar-lo en tasques més petites i específiques que puguis fer a poc a poc.
Per exemple, alguns clients em diuen que el seu objectiu es posar-se en forma. És un objectiu genial a llarg termini, però pot ser fàcil ajornar-lo perquè no tens una data límit o una forma quantitativa de mesurar si ho estàs aconseguint o no.
Per això, els demano que vagin una mica més enllà i siguin més específics."Vull posar-me en forma i començaré a entrenar-me per aconseguir-ho". Proposar-se això és una bona forma de començar, tot i que no és suficient.
"Quin és el microobjectiu més petit que pots treure d'un més gran?"
Betina Gozo
"Vull posar-me en forma i, per aconseguir-ho, començaré a entrenar-me tres vegades a la setmana durant el pròxim mes" Ja ho tens! Aquest és el tipus d'objectiu que sí que pots aconseguir.
Si, per exemple, vols menjar de manera més saludable, quedar-te amb aquesta idea pot suposar un objectiu imprecís que sembla difícil d'aconseguir.
Quines petites coses podries fer per aconseguir aquest objectiu més gran? Pots crear microobjectius.
Pensa en deixar de prendre refrescos durant una setmana o en canviar les llaminadures que prens habitualment a la nit per una peça de fruita, també durant una setmana. Si et prohibeixes coses, segurament no aconseguiràs el que t'has proposat, ja que això seria una restricció, no un objectiu. És millor canviar a un mètode que t'ajudi a aconseguir el teu gran objectiu.
Si vas aconseguint els microobjectius, com entrenar-te tres vegades a la setmana o canviar les llaminadures per fruita, estic segura de què obtindràs grans resultats.