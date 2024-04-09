Com cordar els cordons de les sabatilles

Quatre maneres comunes de cordar-se les sabatilles amb un ajust segur i informal
Consells d'estil
Si vols aprendre o ensenyar el més bàsic sobre com cal cordar-se les sabatilles, aquesta guia visual de tècniques t'ajudarà a començar.
Segurament et cordes les sabatilles diverses vegades al dia sense ni tan sols pensar-hi. La majoria de la gent té una manera preferida de fer-ho, probablement en funció de com ho va aprendre de petita. Tanmateix, pots optimitzar la teva tècnica fàcilment amb alguns petits canvis per aconseguir més comoditat, nusos més forts i un ajust més segur. Segueix llegint per descobrir com pots fer-ho.
Com et pots cordar les sabatilles: quatre tècniques comunes
Per a la majoria d'activitats informals, és important que el nus no es desfaci, que les sabatilles ofereixin una sensació de seguretat i que el llaç quedi centrat i ben fet. A continuació t'expliquem quatre tècniques comunes de cordar-se les sabatilles, cadascuna amb una petita variació en funció de les teves necessitats.
1.Nus estàndard
Tot i que un nus estàndard no garanteix la màxima subjecció en unes sabatilles de running, és perfecte per a les sabatilles informals. Si necessites una mica més de seguretat, pots fer un doble llaç (consulta la tècnica 4 més avall), però en la majoria de situacions, el mètode d'un sol nus ja t'anirà bé.
Com cordar-te les sabatilles amb un nus estàndard:
- Encreua els cordons formant una X.
- Passa el cordó superior per sota de l'inferior i estira'ls.
- Fes un cercle amb un extrem d'un cordó.
- Envolta'l amb l'altre fent una sola volta.
- Forma un altre cercle petit amb el cordó que has fet servir per envoltar l'altre i fica'l pel forat que queda al mig.
Aquest mètode és el més habitual per cordar-se les sabatilles avui dia.
2.Nus de doble baga (també conegut com "orelles de conill")
Un altre nus estàndard per a les sabatilles informals és el de doble baga, que recorda les orelles d'un conill, i és el primer mètode que aprenen la majoria de nens i nenes. És fàcil d'aprendre i d'ensenyar, però no és la manera més ràpida de cordar-se les sabatilles.
Com pots cordar-te les sabatilles amb un nus de doble baga:
- Encreua els cordons formant una X.
- Passa el cordó superior per sota de l'inferior i estira'ls.
- Fes un cercle amb cada extrem dels cordons, com si fossin les orelles d'un conill.
- Creua'ls i passa un cercle pel forat.
- Estira amb força els dos cercles a la vegada.
Consell: a part de comportar més temps, l'inconvenient principal d'aquest mètode és que és fàcil que et surti un nus torçat i desmanegat. Si ho vols evitar, ves a poc a poc i estira bé els cordons al final.
3.Nus de llaç millorat
Si vols cordar-te les sabatilles d'una manera més segura que no sigui excessivament complicada, prova el nus de llaç millorat, una variant del mètode estàndard amb un pas diferent. En lloc d'envoltar el segon cordó una sola vegada, ho has de fer dos cops. Tots els altres passos són idèntics als del nus estàndard.
Com pots cordar-te les sabatilles amb un nus millorat:
- Encreua els cordons formant una X.
- Passa el cordó superior per sota de l'inferior i estira'ls.
- Fes un cercle amb un extrem d'un cordó.
- Envolta'l amb l'altre dues vegades.
- Forma un altre cercle petit amb el cordó que has fet servir per envoltar l'altre i fica'l pel forat que queda al mig.
4.Nus de doble llaç
Aquest mètode és una variant de l'estil estàndard amb un pas addicional per augmentar la seguretat del nus. És útil per quan vulguis evitar que se't desfacin els cordons.
Com pots cordar-te les sabatilles amb un nus de doble llaç:
- Encreua els cordons formant una X.
- Passa el cordó superior per sota de l'inferior i estira'ls.
- Fes un cercle amb un extrem d'un cordó.
- Envolta'l amb l'altre fent una sola volta.
- Forma un altre cercle petit amb el cordó que has fet servir per envoltar l'altre i fica'l pel forat que queda al mig.
- Per acabar, encreua els dos llaços, fica'n un per sota de l'altre i torna'ls a estirar.
Consell: aquest és un mètode fantàstic per quan facis servir cordons sintètics o revestits, que poden fer que el nus llisqui més fàcilment.
Una història breu sobre els cordons de les sabates
Els éssers humans han fet servir algun tipus de cordill per lligar-se les sabatilles des de l'antiguitat. Tanmateix, els cordons tal com els coneixem avui dia van aparèixer el 1790, quan l'anglès Harvey Kennedy va patentar-ne el disseny. Encara que el concepte dels cordons existia des de feia anys, Kennedy va inventar el capçat, la part petita de plàstic o metall que envolta les extremitats dels cordons.
Quantes maneres hi ha de cordar-se les sabatilles?
Si fem números, hi ha un fotimer de maneres de cordar-se les sabatilles, sempre que tinguin sis traus, la quantitat estàndard. La manera de ficar els cordons pels traus pot canviar-ne l'aspecte, així com la fermesa del nus. Potser algunes d'aquestes opcions no són gaire ràpides, però et permetran variar la manera com llueixes i portes les sabatilles.
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