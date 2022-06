Quins són els avantatges de la dansa?

Parlar amb un psicòleg titulat és important per resoldre qualsevol problema de salut mental. Ara bé, algunes investigacions suggereixen que la dansa pot complementar diverses intervencions terapèutiques. Per exemple, una revisió sistemàtica de 2019 a Frontiers in Psychology va demostrar que la dansa com a teràpia és un complement ideal a qualsevol pla de tractament per a persones adultes amb depressió. Els experts mencionen que el component no verbal de la dansa permetia que els participants expressessin emocions sense parlar.

Sobre això, Morris ens comenta el següent: "La dansa ens dona llibertat. Ens permet ser nosaltres mateixes i expressar-nos en un llenguatge universal que tothom comprèn. Ens anima a representar les emocions o les històries que no podem definir amb paraules".

A més a més, una metaanàlisi de 2014 confirma els efectes positius d'introduir la dansa a llarg termini en la teràpia. Els investigadors expliquen que ballar redueix els símptomes de la depressió i l'ansietat i millora l'estat d'ànim i la sensació de benestar.

Com que hi ha diversos estils de dansa, provar-ne de diferents pot aportar beneficis varis.

La conclusió d'Arms és la següent: "Hi ha centenars d'opcions que pots triar: ballet, hip-hop, swing o altres estils. N'hi ha que exerceixen més pressió sobre els genolls i d'altres que exigeixen més flexibilitat. Hi ha un tipus de dansa perfecte per a cada persona".

Text d'Ashley Lauretta