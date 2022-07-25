Quins són els avantatges de la dansa?

Quins són els beneficis de la dansa?
Esports i activitat
Tant si balles al menjador de casa com en un estudi, la dansa t'aporta una pila de beneficis per a la salut confirmats pels experts.
La dansa és bona per a tothom. A més de ser una forma d'expressió física i emocional, ofereix molts beneficis saludables per al cos i la ment. Tot i que les classes de dansa tradicionals impliquen aprendre coreografies i passos, les classes de fitnes que se centren en tipus de moviment diferents han popularitzat la dansa entre públics més amplis. Per ballar, no et cal cap professor ni company. I pots fer-ho a gairebé qualsevol lloc.
"El més important de la dansa és que tothom pot ballar. La dansa és universal", afirma la Mia Morris, directora executiva de Dance for All Bodies. "Qualsevol moviment, intencionat o no, pot considerar-se un pas de dansa. L'únic factor determinant que cal considerar és si la persona en qüestió pensa que està ballant".
En aquest article, diversos experts analitzen els beneficis de la dansa demostrats científicament.
Quins són els beneficis de la dansa?
1.La dansa és un bon entrenament cardiovascular
Segons l'American College of Sports Medicine, la dansa és una activitat aeròbica, ja que es fan servir grups musculars grans, es pot mantenir contínuament i té una naturalesa rítmica. Diversos estudis suggereixen una connexió entre la salut cardiovascular i l'activitat física, i la dansa és un tipus d'exercici perfecte en aquest sentit.
Hi ha balls com la dansa irlandesa i l'escocesa els quals s'han demostrat que són activitats aeròbiques excel·lents. Encara que no cal ballar amb molta intensitat per gaudir dels beneficis de la dansa.
"Ballar amb un ritme lent és una manera ideal de millorar el nivell d'activitat física quan s'està començant", ens explica Alyssa Arms, doctora en fisioteràpia, especialista certificada en ortopèdia i propietària de Back in Step Physical Therapy. "Moure's a un ritme més ràpid millora la salut cardiovascular general, però cal que la persona trobi el ritme cardíac adequat per al seu nivell de salut".
A més d'entrenar el cor, la dansa ens prepara per a altres circumstàncies. Un estudi del 2016 va demostrar que la dansa a una intensitat moderada redueix el risc de patir malalties cardiovasculars.
2.La dansa millora la resistència i la força musculars
Igual que hi ha diversos tipus de dansa segons la intensitat i l'estil, també es poden classificar en funció dels patrons de moviment muscular, comenta Carrie Skony, quiropràctica i fisiòloga de l'exercici certificada. Per exemple, el ballet clàssic combina moviments lents i controlats amb salts i figures, els quals milloren la resistència muscular al tors, als braços i a les cames.
"Aquest tipus d'entrenament permet desenvolupar les fibres llargues i tonificar els músculs que sovint associem amb el ballet clàssic", explica Skony.
Segons un estudi de 2019 que va publicar-se a Anatomy, el ballet afavoreix l'adaptació dels músculs, perquè el cos ha d'ajustar-se a les cinc postures bàsiques de gir de les cames. La recerca va indicar que aquestes adaptacions milloraven l'estabilitat postural que, en el cas del ballet, implica tots els músculs del cos. El desenvolupament postural fruit d'aquests moviments pot contrarestar els efectes de seure a l'oficina i durant els desplaçaments del dia a dia.
Si vols provar un altre tipus de dansa que requereixi força extrema, Skony ens recomana estils més ràpids com el hip-hop, el jazz o balls de saló. Un estudi de 2014 al Journal of Sports and Physical Education indica que la dansa millora la força, perquè obliga els músculs a resistir el pes del cos, i la resistència, ja que els músculs s'han d'adaptar a treballar durant llargs períodes. Específicament, els balls de saló i el ball en línia són ideals per augmentar la resistència.
3.La dansa millora la coordinació, l'equilibri i l'agilitat
Cada estil de dansa implica una sèrie de moviments, postures i passos que, en combinació, fa que integrem una rutina en el nostre cos. Per aconseguir aquest resultat, cal coordinació, equilibri i agilitat.
"Gairebé tots els balls requereixen fer passos en diverses direccions, aguantar-se amb una cama (encara que només sigui durant uns segons) i moure diverses parts del cos alhora", afirma Arms.
Un estudi de 2021 suggereix que la dansa pot millorar les funcions motrius dels pacients amb la malaltia de Parkinson. Els investigadors van trobar proves que, després de moltes setmanes d'entrenament de dansa, els participants tenien més equilibri, podien aixecar-se millor de la cadira i es reduïen els episodis de congelació de la marxa.
"Un dels beneficis principals de la dansa és que obliga a fer moviments integrats en diverses direccions, la qual cosa millora la coordinació per a patrons de moviment complexos", ens explica Skony.
4.Pot millorar la densitat mineral òssia
Segons diversos estudis, els exercicis d'alt impacte afavoreixen el creixement del teixit ossi a causa de la força que s'aplica als ossos durant exercicis amb pes corporal com la dansa. Segons Skony, el ballet allegro, amb salts ràpids, i el claqué ajuden a entrenar millor el tren inferior, mentre que altres estils que impliquen fer força amb els braços, com ara el breakdance i la dansa moderna, milloren la densitat òssia del tren superior.
"Els ossos s'enforteixen quan s'exposen a tensió mecànica. Per tant, la millor manera de millorar la salut òssia és amb activitats d'alt impacte que impliquin saltar, córrer i aixecar pes. Com que la majoria dels tipus de dansa integren alguna mena d'aixecament de pes o salts, la dansa, quan es practica regularment, ofereix molts beneficis pel que fa a la densitat òssia, sobretot a la part inferior del cos".
Un estudi de 2019 sobre dones postmenopàusiques amb osteopènia (reducció del volum i debilitació dels ossos) va demostrar que la dansa millora la densitat mineral òssia. Es creu que la dansa és un complement ideal per als medicaments i altres tractaments que es fan servir per millorar la densitat mineral òssia.
5.Millora l'estat d'ànim
Parlar amb un psicòleg titulat és important per resoldre qualsevol problema de salut mental. Ara bé, algunes investigacions suggereixen que la dansa pot complementar diverses intervencions terapèutiques. Per exemple, una revisió sistemàtica de 2019 a Frontiers in Psychology va demostrar que la dansa com a teràpia és un complement ideal a qualsevol pla de tractament per a persones adultes amb depressió. Els experts mencionen que el component no verbal de la dansa permetia que els participants expressessin emocions sense parlar.
Sobre això, Morris ens comenta el següent: "La dansa ens dona llibertat. Ens permet ser nosaltres mateixes i expressar-nos en un llenguatge universal que tothom comprèn. Ens anima a representar les emocions o les històries que no podem definir amb paraules".
A més a més, una metaanàlisi de 2014 confirma els efectes positius d'introduir la dansa a llarg termini en la teràpia. Els investigadors expliquen que ballar redueix els símptomes de la depressió i l'ansietat i millora l'estat d'ànim i la sensació de benestar.
Com que hi ha diversos estils de dansa, provar-ne de diferents pot aportar beneficis varis.
La conclusió d'Arms és la següent: "Hi ha centenars d'opcions que pots triar: ballet, hip-hop, swing o altres estils. N'hi ha que exerceixen més pressió sobre els genolls i d'altres que exigeixen més flexibilitat. Hi ha un tipus de dansa perfecte per a cada persona".
Text d'Ashley Lauretta