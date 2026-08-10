Última actualització: 8 de novembre del 2023
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Aprèn a moure't amb la Fleur 

Em dic Fleur i tinc 15 anys. Ballo i canto, i tu també ho hauries de fer.

Fit checks amb la Fleur

La música és molt inspiradora. Quan entres a la pista de dansa, la negativitat s'evapora i la creativitat flueix sola.

Crec que tothom hauria de gaudir de l'alegria de la dansa sense dubtar-ho i deixar-se anar a la pista. Aquest és el missatge de la meva nova cançó, Footwork.

Som-hi, a ballar!

Segueix aquest vídeo pas a pas per perfeccionar els moviments d'aquesta cançó.

He apuntat alguns trucs i consells per a les sessions de pràctica. Tant si vols ballar en un escenari com si ho fas en una competició o a casa teva, prepara't per moure't amb entusiasme.

👟 Sigues constant. Amb el temps tot arriba. T'ho prometo.

🗯️ Demana als teus amics o familiars que et diguin com ho fas.

❤️‍🔥 Porta conjunts que et facin sentir confiança en tu.

🌸 Mantén una actitud positiva. El més important de la dansa és passar-s'ho bé.

Si vols ensenyar com et mous amb la cançó Footwork, recorda't d'etiquetar-me a Instagram i TikTok amb el nom @fleurforreal.

I recorda't de passar-t'ho bé.

Fleur x

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Publicat originalment el: 8 de novembre del 2023