Fit checks amb la Fleur

Aprèn a moure't amb la Fleur
Em dic Fleur i tinc 15 anys. Ballo i canto, i tu també ho hauries de fer.
La música és molt inspiradora. Quan entres a la pista de dansa, la negativitat s'evapora i la creativitat flueix sola.
Crec que tothom hauria de gaudir de l'alegria de la dansa sense dubtar-ho i deixar-se anar a la pista. Aquest és el missatge de la meva nova cançó, Footwork.
Som-hi, a ballar!
Segueix aquest vídeo pas a pas per perfeccionar els moviments d'aquesta cançó.
He apuntat alguns trucs i consells per a les sessions de pràctica. Tant si vols ballar en un escenari com si ho fas en una competició o a casa teva, prepara't per moure't amb entusiasme.
👟 Sigues constant. Amb el temps tot arriba. T'ho prometo.
🗯️ Demana als teus amics o familiars que et diguin com ho fas.
❤️🔥 Porta conjunts que et facin sentir confiança en tu.
🌸 Mantén una actitud positiva. El més important de la dansa és passar-s'ho bé.
Si vols ensenyar com et mous amb la cançó Footwork, recorda't d'etiquetar-me a Instagram i TikTok amb el nom @fleurforreal.
I recorda't de passar-t'ho bé.
Fleur x
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