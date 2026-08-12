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Større børn Børn Shorts

Nikes DNA
Nikes DNA Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
Bestseller
Nikes DNA
Basketballshorts (12,5 cm) til større børn
299,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts (13 cm) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Shorts (13 cm) til piger
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
Bestseller
Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Bestseller
Nike Multi
Vævede Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
169,90 kr.
Nike Multi
Nike Multi Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Multi
Dri-FIT-træningsshorts til større børn (drenge)
189,90 kr.
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Nike Pro Leak Protection: Menstruation Dri-FIT-shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro Leak Protection: Menstruation
Dri-FIT-shorts til piger
249,90 kr.
Nike One
Nike One Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-cykelshorts (13 cm) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro 8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
8 cm Dri-FIT-shorts til større børn (piger)
249,90 kr.
Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-træningsshorts til større børn
+6
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT-træningsshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
+2
Genanvendte materialer
Nike Academy
Maskinstrikkede Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
149,90 kr.
Nike One
Nike One Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike One
Vævede Dri-FIT-træningsshorts med høj talje til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Frottéshorts til større børn
Nike Sportswear Club
Frottéshorts til større børn
279,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Frottéshorts til større børn
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Frottéshorts til større børn
219,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts på 15 cm (udvidet størrelse) til større børn (piger)
199,90 kr.
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts i french terry til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts i french terry til større børn
249,90 kr.
Nike Multi Refresh
Nike Multi Refresh Shorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Multi Refresh
Shorts til større børn
199,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbeshorts med til større børn (piger)
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbeshorts med til større børn (piger)
239,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Jordan
Jordan Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
Lige landet
Jordan
Vævede Dri-FIT Diamond-shorts til større børn
329,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
599,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts til større børn
189,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Brazil 2026 Stadium Home
Brazil 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Bestseller
Brazil 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Inter Milan 2026/27 Stadium Home
Inter Milan 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Inter Milan 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Jordan
Jordan "We Outside"-skatershorts til større børn
Jordan
"We Outside"-skatershorts til større børn
399,90 kr.
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
249,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Lige landet
FC Barcelona 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
FC Barcelona Strike
FC Barcelona Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Third
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Inter Milan 2026/27 Stadium Away
Inter Milan 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Inter Milan 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Strike
Nike Strike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Nike Strike
Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
239,90 kr.
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vævede shorts til piger
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Club
Vævede shorts til piger
299,90 kr.
Beşiktaş J.K.
Beşiktaş J.K. Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til større børn
Lige landet
Beşiktaş J.K.
Maskinstrikkede Nike-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
Lige landet
Nike Academy
Dri-FIT 4" fodboldshorts til større børn (piger)
149,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts til større børn (drenge)
199,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Goalkeeper
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Goalkeeper Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Goalkeeper
Kobe Dri-FIT-replikafodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Jordan Essentials
Jordan Essentials Vævede shorts til større børn
Jordan Essentials
Vævede shorts til større børn
249,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Home
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Tottenham Hotspur 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.
Nike x LEGO®-kollektionen
Nike x LEGO®-kollektionen Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Nike x LEGO®-kollektionen
Aero-FIT-fodboldshorts til større børn
599,90 kr.
Holland Strike
Holland Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Holland Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Tyrkiet 2026 Stadium Home
Tyrkiet 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT Football Replica-shorts til større børn
Tyrkiet 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT Football Replica-shorts til større børn
319,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT 2-i-1-shorts til større børn (piger)
279,90 kr.
Inter Milan Strike
Inter Milan Strike Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Inter Milan Strike
Maskinstrikkede Nike Dri-FIT-fodboldshorts til større børn
279,90 kr.
Kroatien 2026 Stadium Away
Kroatien 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT Football Replica-shorts til større børn
Genanvendte materialer
Kroatien 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT Football Replica-shorts til større børn
319,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-shorts (udvidet størrelse) til piger
199,90 kr.
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
Genanvendte materialer
Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til større børn
319,90 kr.