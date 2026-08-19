  1. Beklædning
    2. /
  2. Bukser og tights
    3. /
  3. Tights og leggings

Kvinder Lommer Tights og leggings

(18)
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
+1
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Bestseller
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
Bestseller
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
+1
Bestseller
Nike Zenvy
Leggings med høj talje i fuld længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprileggings med høj talje til kvinder
Nike Zenvy
Caprileggings med høj talje til kvinder
679,90 kr.
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
+1
Bestseller
Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Leggings (66 cm) til kvinder
NikeSKIMS Studio Stretch
Leggings (66 cm) til kvinder
879,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
+3
Nike Zenvy
Højtaljede leggings i 7/8-længde uden søm foran til kvinder
749,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
279,90 kr.
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike ACG
Dri-FIT-trailløbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
449,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-shorts med høj talje til kvinder (15 cm)
379,90 kr.
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
Nike Zenvy
Leggings med høj talje og svaj uden søm foran til kvinder
799,90 kr.
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
Genanvendte materialer
NikeCourt
Dri-FIT-tennisshorts med lommer til kvinder
329,90 kr.
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Jordan Sport
Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
449,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
29% rabat