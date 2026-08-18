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Crosstræning Sko

(25)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Træningssko til kvinder
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Nike Metcon 10
Træningssko til kvinder
1.049 kr.
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Træningssko til kvinder
+8
Bestseller
Nike Free Metcon 7
Træningssko til kvinder
979,90 kr.
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Træningssko til mænd
+7
Nike Metcon 10
Træningssko til mænd
1.049 kr.
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Træningssko til mænd
Kommer snart
Nike Hybrid RN
Træningssko til mænd
1.149 kr.
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Træningssko til kvinder
Kommer snart
Nike Hybrid RN
Træningssko til kvinder
1.149 kr.
Nike Flex Train
Nike Flex Train Træningssko til mænd
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Nike Flex Train
Træningssko til mænd
599,90 kr.
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Træningssko til mænd
+1
Nike Free Metcon 7
Træningssko til mænd
979,90 kr.
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Træningssko til kvinder
Nike MC Trainer 4
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Træningssko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike MC Trainer 3
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Træningssko til kvinder
+3
Genanvendte materialer
Nike Bella 7
Træningssko til kvinder
679,90 kr.
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Træningssko (ekstra bred) til mænd
Nike Air Monarch IV
Træningssko (ekstra bred) til mænd
599,90 kr.
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Træningssko til mænd
+2
Nike Reax 8 TR
Træningssko til mænd
699,90 kr.
Nike Flex Train
Nike Flex Train Træningssko til kvinder
+1
Genanvendte materialer
Nike Flex Train
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Træningssko til mænd
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Nike Air Monarch IV
Træningssko til mænd
599,90 kr.
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Træningssko til mænd
Lige landet
Nike MC Trainer 4
Træningssko til mænd
599,90 kr.
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Træningssko til mænd
+6
Genanvendte materialer
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Træningssko til mænd
679,90 kr.
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Træningssko til mænd
LeBron TR 1
Træningssko til mænd
979,90 kr.
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Custom træningssko til kvinder
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Nike Metcon 10 By You
Custom træningssko til kvinder
1.249 kr.
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Custom træningssko til mænd
Customise
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Nike Metcon 10 By You
Custom træningssko til mænd
1.249 kr.
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Custom træningssko til mænd
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Nike Free Metcon 7 By You
Custom træningssko til mænd
1.199 kr.
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom løbesko til vej til kvinder
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Nike Free RN By You
Custom løbesko til vej til kvinder
979,90 kr.
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Custom træningssko til kvinder
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Nike Free Metcon 7 By You
Custom træningssko til kvinder
1.199 kr.
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Custom sko
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Nike Free Metcon 7 Be True By You
Custom sko
1.199 kr.
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Træningssko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Free 2025
Træningssko til kvinder
29% rabat
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Træningssko til kvinder
Nike In-Season TR 14
Træningssko til kvinder
28% rabat
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Træningssko til kvinder
Nike In-Season TR 14
Træningssko til kvinder
28% rabat