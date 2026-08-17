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Kvinder Crosstræning Sko

(15)
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Træningssko til kvinder
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Nike Metcon 10
Træningssko til kvinder
1.049 kr.
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Træningssko til kvinder
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Bestseller
Nike Free Metcon 7
Træningssko til kvinder
979,90 kr.
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Træningssko til mænd
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Nike Metcon 10
Træningssko til mænd
1.049 kr.
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Træningssko til kvinder
Kommer snart
Nike Hybrid RN
Træningssko til kvinder
1.149 kr.
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Træningssko til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Bella 7
Træningssko til kvinder
679,90 kr.
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Træningssko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike MC Trainer 3
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Free Metcon 7 AMP
Nike Free Metcon 7 AMP Træningssko til mænd
Nike Free Metcon 7 AMP
Træningssko til mænd
1.049 kr.
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Træningssko til kvinder
Nike MC Trainer 4
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Flex Train
Nike Flex Train Træningssko til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Flex Train
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Custom træningssko til kvinder
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Nike Metcon 10 By You
Custom træningssko til kvinder
1.249 kr.
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Custom løbesko til vej til kvinder
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Nike Free RN By You
Custom løbesko til vej til kvinder
979,90 kr.
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Custom træningssko til kvinder
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Nike Free Metcon 7 By You
Custom træningssko til kvinder
1.199 kr.
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Custom sko
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Customise
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Custom sko
1.199 kr.
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Træningssko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Free 2025
Træningssko til kvinder
29% rabat
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Træningssko til kvinder
Nike In-Season TR 14
Træningssko til kvinder
28% rabat

Crosstræningssko til kvinder

Pres dine træningssessioner til grænsen med hjælp fra Nike-crosstræningssko til kvinder. Udforsk Nike Metcon 3 med den seneste Nike-teknologi til at komplementere dit træningsprogram. Den opdaterede drop-in-mellemsål hjælper dine fødder til at forblive fleksible under cardio-aktiviteter, mens klæbende gummi i forfoden bidrager til stærkt greb til intense løft. Udforsk hele crosstrænings-kollektionen til kvinder for at finde alt det tøj og udstyr, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine mest udfordrende træninger. Nike-crosstræningssko fås også til mænd.