Crosstræningssko til kvinder
Pres dine træningssessioner til grænsen med hjælp fra Nike-crosstræningssko til kvinder. Udforsk Nike Metcon 3 med den seneste Nike-teknologi til at komplementere dit træningsprogram. Den opdaterede drop-in-mellemsål hjælper dine fødder til at forblive fleksible under cardio-aktiviteter, mens klæbende gummi i forfoden bidrager til stærkt greb til intense løft. Udforsk hele crosstrænings-kollektionen til kvinder for at finde alt det tøj og udstyr, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine mest udfordrende træninger. Nike-crosstræningssko fås også til mænd.