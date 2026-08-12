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Nike Black Friday træningstøj 2026

(133)
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Maskinstrikkede Dri-FIT-træningsshorts (13 cm) til mænd
Nike N.A.C.
Maskinstrikkede Dri-FIT-træningsshorts (13 cm) til mænd
28% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
28% rabat
Nike One Fitted
Nike One Fitted Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One Fitted
Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
22% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
27% rabat
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
26% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt til mænd
Nike N.A.C.
T-shirt til mænd
26% rabat
Nike Pro
Nike Pro Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
26% rabat
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Pro
Nike Pro Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
Bestseller
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
26% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
22% rabat
Nike Swift
Nike Swift Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
28% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
25% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
25% rabat
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse og lynlås i fuld længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse og lynlås i fuld længde til mænd
28% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-shorts med mellemhøj talje og indershorts (8 cm) til kvinder
26% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT-træningstanktop til mænd
Nike N.A.C.
Dri-FIT-træningstanktop til mænd
28% rabat
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings i 7/8-længde med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
Genanvendte materialer
Nike (M) One
Leggings i 7/8-længde med høj talje og lommer til kvinder (Maternity)
25% rabat
Nike Universa
Nike Universa Sports-bh med medium støtte og indlæg
Genanvendte materialer
Nike Universa
Sports-bh med medium støtte og indlæg
27% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings til kvinder (Plus size)
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Leggings til kvinder (Plus size)
28% rabat
Nike
Nike Træningsshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Træningsshorts (23 cm) til mænd
28% rabat
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
29% rabat
Nike Pro
Nike Pro 2-i-1-shorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
2-i-1-shorts til kvinder
25% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidig Therma-FIT-jakke til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidig Therma-FIT-jakke til mænd
28% rabat
Nike Sportswear Lifestyle Essentials
Nike Sportswear Lifestyle Essentials Todelt Dri-FIT-tracksuit til mindre børn
Nike Sportswear Lifestyle Essentials
Todelt Dri-FIT-tracksuit til mindre børn
18% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sports-bh med medium støtte og indlæg
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Sports-bh med medium støtte og indlæg
25% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-T-shirt til kvinder
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-T-shirt til kvinder
29% rabat
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sports-bh med medium støtte og indlæg
Genanvendte materialer
Nike Swoosh
Sports-bh med medium støtte og indlæg
27% rabat
Nike Indy med let støtte
Nike Indy med let støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Indy med let støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
28% rabat
Nike One
Nike One Therma-FIT-fleecebukser med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Therma-FIT-fleecebukser med mellemhøj talje til kvinder
28% rabat
Nike One
Nike One Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
29% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
25% rabat
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-tanktop til kvinder
24% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-bukser med lynlåsmanchetter til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-bukser med lynlåsmanchetter til mænd
27% rabat
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
28% rabat
Nike
Nike Futura-heldragt i french terry til babyer (0-9 mdr.)
Nike
Futura-heldragt i french terry til babyer (0-9 mdr.)
22% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
28% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Trænings-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Trænings-T-shirt til mænd
28% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Vævede Dri-FIT-træningsbukser til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Vævede Dri-FIT-træningsbukser til mænd
27% rabat
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT-fitnessbukser med åben kant til mænd
Genanvendte materialer
Nike Therma
Therma-FIT-fitnessbukser med åben kant til mænd
27% rabat
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
26% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
27% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn
28% rabat
Nike One
Nike One Shorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Shorts (13 cm) til kvinder
24% rabat
Nike One
Nike One Justerbar sports-bh-tanktop med medium støtte og indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Justerbar sports-bh-tanktop med medium støtte og indlæg til kvinder
26% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
27% rabat
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
Nike Zenvy Strappy
Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
25% rabat
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear Lifestyle Essentials
Nike Sportswear Lifestyle Essentials Todelt Dri-FIT-tracksuit til mindre børn
Nike Sportswear Lifestyle Essentials
Todelt Dri-FIT-tracksuit til mindre børn
18% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sports-bh med medium støtte og indlæg
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Sports-bh med medium støtte og indlæg
25% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-T-shirt til kvinder
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-T-shirt til kvinder
29% rabat
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sports-bh med medium støtte og indlæg
Genanvendte materialer
Nike Swoosh
Sports-bh med medium støtte og indlæg
27% rabat
Nike Indy med let støtte
Nike Indy med let støtte Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Indy med let støtte
Justerbar sports-bh med indlæg til kvinder
28% rabat
Nike One
Nike One Therma-FIT-fleecebukser med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Therma-FIT-fleecebukser med mellemhøj talje til kvinder
28% rabat
Nike One
Nike One Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
29% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-shorts (18 cm) uden for til mænd
25% rabat
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Dri-FIT-tanktop til kvinder
24% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-bukser med lynlåsmanchetter til mænd
Genanvendte materialer
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-bukser med lynlåsmanchetter til mænd
27% rabat
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (13 cm) uden sømme foran til kvinder
28% rabat
Nike
Nike Futura-heldragt i french terry til babyer (0-9 mdr.)
Nike
Futura-heldragt i french terry til babyer (0-9 mdr.)
22% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Leggings i 7/8-længde med høj talje til kvinder
28% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Trænings-T-shirt til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Trænings-T-shirt til mænd
28% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Vævede Dri-FIT-træningsbukser til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Vævede Dri-FIT-træningsbukser til mænd
27% rabat
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT-fitnessbukser med åben kant til mænd
Genanvendte materialer
Nike Therma
Therma-FIT-fitnessbukser med åben kant til mænd
27% rabat
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
26% rabat
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
27% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtræningstrøje med lange ærmer og 1/4 lynlås til større børn
28% rabat
Nike One
Nike One Shorts (13 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Shorts (13 cm) til kvinder
24% rabat
Nike One
Nike One Justerbar sports-bh-tanktop med medium støtte og indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Justerbar sports-bh-tanktop med medium støtte og indlæg til kvinder
26% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
27% rabat
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
Nike Zenvy Strappy
Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
25% rabat
Nike Zenvy
Nike Zenvy Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
Nike Zenvy
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
27% rabat