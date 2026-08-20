Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

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Nike Miler
Nike Miler Dri-FIT-løbeshorts (23 cm) uden for til mænd
Bestseller
Nike Miler
Dri-FIT-løbeshorts (23 cm) uden for til mænd
279,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Brasilien National Team 2026 Stadium Away
Brasilien National Team 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Genanvendte materialer
Brasilien National Team 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Bestseller
Chelsea FC 2026/27 Stadium Away
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Shorts til piger
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Nike Pro
Shorts til piger
199,90 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike
Nike Dri-FIT-trænings-T-shirt til mænd
+2
Bestseller
Nike
Dri-FIT-trænings-T-shirt til mænd
189,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Match Home
FC Barcelona 2026/27 Match Home Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
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FC Barcelona 2026/27 Match Home
Nike Aero-FIT Authentic-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
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Nike Tempo
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
249,90 kr.
Nike
Nike Træningsshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
Nike
Træningsshorts (23 cm) til mænd
279,90 kr.
NikeCourt Victory
NikeCourt Victory Dri-FIT-tennisshorts (23 cm) til mænd
Genanvendte materialer
NikeCourt Victory
Dri-FIT-tennisshorts (23 cm) til mænd
329,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Løbetanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift Aero-FIT
Løbetanktop til kvinder
479,90 kr.
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til mænd
749,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
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Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Brasilien National Team 2026 Match Home
Brasilien National Team 2026 Match Home Nike Aero-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Bestseller
Brasilien National Team 2026 Match Home
Nike Aero-FIT-fodboldtrøje til mænd
1.199 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Frankrig National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
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Genanvendte materialer
Frankrig National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings til større børn (piger)
+1
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Leggings til større børn (piger)
279,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Tætsiddende Dri-FIT-fitnessoverdel uden ærmer til mænd
Bestseller
Nike Pro
Tætsiddende Dri-FIT-fitnessoverdel uden ærmer til mænd
279,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
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Bestseller
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til større børn
649,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.

Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

Disse produkter indeholder mindst 50% økologisk bomuld, genbrugt polyester eller en blanding af økologisk bomuld og genbrugt polyester. Økologisk bomuld dyrkes uden syntetiske kemikalier og anvender mindre vand end konventionel, og genbrugt polyester skaber mindre affald og CO2-belastning.

Vi går meget op i, hvad vores produkter består af, så du kan have det godt, når du har dem på. Med en tilgang, hvor vi prøver at undgå kompromisser helt, ser vi på, hvordan hvert materiale dyrkes, høstes og behandles for at fremstille vores produkter. Vi fokuserer på de materialer, vi bruger mest, herunder polyester og bomuld. Genbrugt polyester skaber mindre affald og reducerer CO2-udledningen med omkring 30% sammenlignet med ny polyester. Og organisk bomuld bruger mindre vand og kemikalier end konventionelt dyrket bomuld. Vi giver dig samme høje kvalitet og performance med mindre påvirkning af miljøet.

Få mere at vide om bæredygtighed hos Nike, herunder hvordan vi arbejder for at udvikle ansvarlige produkter og hjælper med at beskytte miljøet, hvor vi lever og leger.