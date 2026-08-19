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Nike Black Friday – Tøj 2026

Nike Miler
Nike Miler Kortærmet Dri-FIT-løbeoverdel til mænd
Genanvendte materialer
Nike Miler
Kortærmet Dri-FIT-løbeoverdel til mænd
24% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (20,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (20,5 cm) til kvinder
28% rabat
Nike One Fitted
Nike One Fitted Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One Fitted
Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
22% rabat
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts til mænd
21% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT 2-i-1-shorts med mellemhøj talje (7,5 cm) til kvinder
27% rabat
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT-bukser med brede ben og høj talje til kvinder
26% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. T-shirt til mænd
Nike N.A.C.
T-shirt til mænd
26% rabat
Nike Pro
Nike Pro Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Korte leggings med mellemhøj talje og meshpanel til kvinder
26% rabat
Nike Universa
Nike Universa Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Universa
Højtaljede cykelshorts (20 cm) uden sømme foran til kvinder
27% rabat
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Alate Minimalist
Sports-bh med let støtte og indlæg til kvinder
28% rabat
Nike Pro
Nike Pro Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Leggings med mesh-paneler og mellemhøj talje til kvinder
27% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt til mænd
Nike Sportswear Club
T-shirt til mænd
21% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized træningsbukser med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Oversized træningsbukser med mellemhøj talje til kvinder
28% rabat
Nike Unlimited
Nike Unlimited Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
Bestseller
Nike Unlimited
Alsidige Dri-FIT-cargobukser til mænd
26% rabat
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) til kvinder (plus size)
22% rabat
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje til kvinder
27% rabat
Nike Swift
Nike Swift Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Sports-bh med kraftig støtte og let foring til kvinder
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized spillertrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Oversized spillertrøje til kvinder
25% rabat
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift Breathe
Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
25% rabat
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT-hybridløbeshorts til mænd (13 cm)
Genanvendte materialer
Nike Stride
Dri-FIT-hybridløbeshorts til mænd (13 cm)
27% rabat
Nike One
Nike One Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Dri-FIT-leggings med høj talje til kvinder
25% rabat
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT-cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
25% rabat
Nike Strike
Nike Strike Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Strike
Kortærmet Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
27% rabat