  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Beklædning
    3. /
  3. Hættetrøjer og pullovere

Nike Black Friday – Hættetrøjer & sweatshirts 2026

(63)
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til kvinder
27% rabat
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse og lynlås i fuld længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse og lynlås i fuld længde til mænd
28% rabat
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
26% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
28% rabat
Las Vegas Raiders
Las Vegas Raiders Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
Las Vegas Raiders
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Nike N.A.C.
Dri-FIT ærmeløs træningshættetrøje i fleece til mænd
27% rabat
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Dri-FIT UV Performance-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary Fleece
Dri-FIT UV Performance-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
28% rabat
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
Nike N.A.C.
Dri-FIT-træningshættetrøje i fleece til mænd
28% rabat
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT-pullover-hættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT-pullover-hættetrøje til mænd
28% rabat
NikeCourt-kollektionen
NikeCourt-kollektionen Crewtrøje til tennis til kvinder
NikeCourt-kollektionen
Crewtrøje til tennis til kvinder
28% rabat
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-træningshættetrøje til mellemlag til mænd
Nike Pro
Dri-FIT-træningshættetrøje til mellemlag til mænd
27% rabat
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Tanktop til kvinder
Nike Sportswear Chill Terry
Tanktop til kvinder
27% rabat
Nike Gym Heritage
Nike Gym Heritage Dri-FIT-fleecetræningstrøje til mænd
Nike Gym Heritage
Dri-FIT-fleecetræningstrøje til mænd
27% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
Genanvendte materialer
Nike Sportswear Tech Fleece
Oversized pullover med hætte til større børn (drenge)
28% rabat
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til mænd
Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til mænd
27% rabat
Dallas Cowboys Logo Club
Dallas Cowboys Logo Club Nike NFL-hættetrøje til mænd
Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Therma-FIT One
Nike Therma-FIT One Hættetrøje med lynlås til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Therma-FIT One
Hættetrøje med lynlås til kvinder
28% rabat
New York Giants Initial Sideline
New York Giants Initial Sideline Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
New York Giants Initial Sideline
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Fleececrewtrøje med grafik til mænd
Nike Sportswear Club
Fleececrewtrøje med grafik til mænd
28% rabat
Nike Air
Nike Air Hættetrøje til større børn
Nike Air
Hættetrøje til større børn
28% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås til større børn (drenge)
29% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hættetrøje til mænd
Nike Sportswear
Hættetrøje til mænd
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
27% rabat
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
Nike Tech
Windrunner-fleecejakke med lynlås til mænd
26% rabat
Nike Sportswear Air Max
Nike Sportswear Air Max Pulloverhættetrøje i fleece til mænd
Nike Sportswear Air Max
Pulloverhættetrøje i fleece til mænd
26% rabat
Erling Haaland Club Fleece
Erling Haaland Club Fleece Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
Erling Haaland Club Fleece
Nike-fodboldtrøje med rund hals til større børn
29% rabat
Jordan Flight
Jordan Flight Mountainside polstret pullover-hættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Jordan Flight
Mountainside polstret pullover-hættetrøje til mænd
26% rabat
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
Genanvendte materialer
Nike Tech
Windrunner-jakke i fleece med fuld lynlås og farveblok til mænd
28% rabat
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Oversized Dri-FIT-trøje med 1/2 lynlås til kvinder
29% rabat
Nike Club
Nike Club Fleece-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike Club
Fleece-hættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
28% rabat
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Pullover-hættetrøje til større børn
Nike Sportswear Club Fleece
Pullover-hættetrøje til større børn
27% rabat
Nike Wool Classic
Nike Wool Classic Hættetrøje
Nike Wool Classic
Hættetrøje
26% rabat
Nike Par
Nike Par Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Par
Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
29% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
28% rabat
Nike Sportswear Tuned Air
Nike Sportswear Tuned Air Vævet træningsoverdel til mænd
Nike Sportswear Tuned Air
Vævet træningsoverdel til mænd
26% rabat
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Vinterklar jakke med lynlås til mænd
Nike Sportswear Club
Vinterklar jakke med lynlås til mænd
29% rabat
Jordan Rare Air
Jordan Rare Air Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Jordan Rare Air
Pullover-hættetrøje i fleece til mænd
26% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized hættetrøje med fuld lynlås til mænd
28% rabat
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT Performance-hættetrøje med UV-beskyttelse til mænd
27% rabat
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Vest til kvinder
Jordan Flight Fleece
Vest til kvinder
28% rabat
Nike Sportswear
Nike Sportswear Træningshættetrøje til større børn
Nike Sportswear
Træningshættetrøje til større børn
29% rabat
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear City Utility
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
27% rabat
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Oversized Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
Nike Fairway Fresh
Oversized Therma-FIT-golfhættetrøje til mænd
27% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Top i french terry til kvinder
Jordan Brooklyn Fleece
Top i french terry til kvinder
27% rabat
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Football oversized trøje med rund hals til større børn (piger)
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Football oversized trøje med rund hals til større børn (piger)
27% rabat
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Nike Dri-FIT-fodboldhættetrøje til større børn
Kylian Mbappé Club Fleece
Nike Dri-FIT-fodboldhættetrøje til større børn
28% rabat
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Løs polotrøje til kvinder
Nike Pregame Fleece
Løs polotrøje til kvinder
28% rabat
Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-hættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT Pullover Basketball-hættetrøje i fleece til mænd
28% rabat
Jordan
Jordan Milan-pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Jordan
Milan-pullover-hættetrøje i fleece til mænd
28% rabat
Los Angeles Rams Primetime Club-logo
Los Angeles Rams Primetime Club-logo Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
Los Angeles Rams Primetime Club-logo
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT-hættetrøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT-hættetrøje til større børn
29% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Tie-dye-hættetrøje med festival-design til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Tie-dye-hættetrøje med festival-design til mænd
28% rabat
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Flight Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
29% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
29% rabat
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
NikeCourt Heritage
Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
26% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
28% rabat
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT-hættetrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Therma-FIT-hættetrøje til kvinder
28% rabat
Nike Primary
Nike Primary Alsidig Therma-FIT-crewtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary
Alsidig Therma-FIT-crewtrøje til mænd
11% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
29% rabat
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Football-sweatshirt med rund hals til større børn
Kylian Mbappé Club Fleece
Football-sweatshirt med rund hals til større børn
29% rabat
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt i fleece med rund hals til mænd
Jordan Brooklyn
Sweatshirt i fleece med rund hals til mænd
28% rabat
Kobe
Kobe Dri-FIT Pullover Basketball-hættetrøje i fleece til mænd
Genanvendte materialer
Kobe
Dri-FIT Pullover Basketball-hættetrøje i fleece til mænd
28% rabat
Jordan
Jordan Milan-pullover-hættetrøje i fleece til mænd
Jordan
Milan-pullover-hættetrøje i fleece til mænd
28% rabat
Los Angeles Rams Primetime Club-logo
Los Angeles Rams Primetime Club-logo Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
Los Angeles Rams Primetime Club-logo
Nike NFL-pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Multi Stain Repel
Nike Multi Stain Repel Therma-FIT-hættetrøje til større børn
Genanvendte materialer
Nike Multi Stain Repel
Therma-FIT-hættetrøje til større børn
29% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Tie-dye-hættetrøje med festival-design til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Tie-dye-hættetrøje med festival-design til mænd
28% rabat
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Flight Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
29% rabat
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pullover-hættetrøje til mænd
Jordan Brooklyn Fleece
Pullover-hættetrøje til mænd
27% rabat
Nike Sportswear Tech Essentials
Nike Sportswear Tech Essentials Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
Nike Sportswear Tech Essentials
Fleecehættetrøje med lynlås i fuld længde til mænd
29% rabat
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
NikeCourt Heritage
Dri-FIT-tennishættetrøje i french terry til mænd
26% rabat
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
Nike Sportswear Tech Fleece
Hættetrøje med lynlås i fuld længde til større børn
28% rabat
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT-hættetrøje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Therma-FIT-hættetrøje til kvinder
28% rabat
Nike Primary
Nike Primary Alsidig Therma-FIT-crewtrøje til mænd
Genanvendte materialer
Nike Primary
Alsidig Therma-FIT-crewtrøje til mænd
11% rabat
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
Nike Pro Fleece
Dri-FIT-hættetrøje med fuld lynlås til større børn (piger)
29% rabat
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Football-sweatshirt med rund hals til større børn
Kylian Mbappé Club Fleece
Football-sweatshirt med rund hals til større børn
29% rabat
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Sweatshirt i fleece med rund hals til mænd
Jordan Brooklyn
Sweatshirt i fleece med rund hals til mænd
28% rabat