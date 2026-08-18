Kvinder Basketball

(143)
Ja 4 "Nightmare"
Ja 4 "Nightmare" Basketballsko
Kommer snart
Ja 4 "Nightmare"
Basketballsko
979,90 kr.
Giannis Freak 8 LX
Giannis Freak 8 LX Basketballsko
Kommer snart
Giannis Freak 8 LX
Basketballsko
949,90 kr.
A'Two "White Label LX"
A'Two "White Label LX" A'ja Wilson-basketballsko
Lige landet
A'Two "White Label LX"
A'ja Wilson-basketballsko
1.199 kr.
Sabrina 4 "Light Work"
Sabrina 4 "Light Work" Basketballsko
Kommer snart
Sabrina 4 "Light Work"
Basketballsko
979,90 kr.
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Giannis Freak 8 "Buckitos" Basketballsko
Giannis Freak 8 "Buckitos"
Basketballsko
849,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-basketballtrøje til mænd
KD x NOCTA
Nike-basketballtrøje til mænd
879,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike 2-i-1-shorts til mænd
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Nike 2-i-1-shorts til mænd
679,90 kr.
Kobe III Protro
Kobe III Protro Basketballsko
Fås i SNKRS
Kobe III Protro
Basketballsko
1.399 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Nike-hættetrøje til mænd
KD x NOCTA
Nike-hættetrøje til mænd
979,90 kr.
Kobe III Low Protro
Kobe III Low Protro Basketballsko til mænd
Kobe III Low Protro
Basketballsko til mænd
1.399 kr.
Book 2 "Tigers"
Book 2 "Tigers" Basketballsko
Lige landet
Book 2 "Tigers"
Basketballsko
1.199 kr.
A'Two "Pinkies Up"
A'Two "Pinkies Up" A'ja Wilson-basketballsko
Bestseller
A'Two "Pinkies Up"
A'ja Wilson-basketballsko
1.049 kr.
Ja 3 "Animal Pack"
Ja 3 "Animal Pack" Basketballsko
Bestseller
Ja 3 "Animal Pack"
Basketballsko
999,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
+1
LeBron Witness 9
Basketballsko
799,90 kr.
Nike G.T. Cut Academy 2
Nike G.T. Cut Academy 2 Basketballsko
Nike G.T. Cut Academy 2
Basketballsko
749,90 kr.
Los Angeles Lakers Association Edition
Los Angeles Lakers Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Los Angeles Lakers Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23 Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
Genanvendte materialer
Luka Dončić Los Angeles Lakers Icon Edition 2022/23
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje
779,90 kr.
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Bestseller
Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Giannis Immortality 5
Giannis Immortality 5 Basketballsko
Giannis Immortality 5
Basketballsko
679,90 kr.
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballsko
Kommer snart
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballsko
1.049 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Book 2 "Sunburst"
Book 2 "Sunburst" Basketballsko
Book 2 "Sunburst"
Basketballsko
1.149 kr.
Nike Pro
Nike Pro Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Kort Dri-FIT-tanktop til kvinder
279,90 kr.
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballsko
+2
Lige landet
LeBron XXIII
Basketballsko
1.499 kr.
Nike Pro Elite 2.0
Nike Pro Elite 2.0 Ærme
Nike Pro Elite 2.0
Ærme
119,90 kr.
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballsko
Kobe 9 Low Protro
Basketballsko
1.349 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballsko
1.499 kr.
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-shirt
Lige landet
Sabrina
Nike Dri-FIT Basketball-T-shirt
329,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
LeBron Witness 9
Basketballsko
879,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Basketballstrømper
Nike Elite Crew
Basketballstrømper
119,90 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketballtanktop til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Basketballtanktop til kvinder
329,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballsko
Book 2 "WNBA 30th"
Basketballsko
1.199 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballsko
Book 2 x McDonald's
Basketballsko
1.199 kr.
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketballsko
1.349 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
KD x NOCTA
Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
479,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk med print (32 l)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rygsæk med print (32 l)
649,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kortærmet T-shirt til mænd
KD x NOCTA
Kortærmet T-shirt til mænd
399,90 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk (32 liter)
Genanvendte materialer
Nike Varsity Elite
Rygsæk (32 liter)
599,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Tights med ét ben til mænd (venstre)
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Tights med ét ben til mænd (venstre)
599,90 kr.
LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballsko
+2
Lige landet
LeBron XXIII
Basketballsko
1.499 kr.
Nike Pro Elite 2.0
Nike Pro Elite 2.0 Ærme
Nike Pro Elite 2.0
Ærme
119,90 kr.
Kobe 9 Low Protro
Kobe 9 Low Protro Basketballsko
Kobe 9 Low Protro
Basketballsko
1.349 kr.
Nike Pro
Nike Pro Løstsiddende T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro
Løstsiddende T-shirt til kvinder
279,90 kr.
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama" Basketballsko
Nike G.T. Cut 4 "Victor Wembanyama"
Basketballsko
1.499 kr.
Sabrina
Sabrina Nike Dri-FIT Basketball-T-shirt
Lige landet
Sabrina
Nike Dri-FIT Basketball-T-shirt
329,90 kr.
LeBron Witness 9
LeBron Witness 9 Basketballsko
LeBron Witness 9
Basketballsko
879,90 kr.
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Essential
Dri-FIT-basketballshorts i mesh til kvinder
249,90 kr.
Nike Elite Crew
Nike Elite Crew Basketballstrømper
Nike Elite Crew
Basketballstrømper
119,90 kr.
Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low Protro
Basketballsko
1.549 kr.
Nike Everyday Elevated
Nike Everyday Elevated Crewstrømper (3 par)
Nike Everyday Elevated
Crewstrømper (3 par)
149,90 kr.
A'ja Wilson
A'ja Wilson Basketballtanktop til kvinder
Genanvendte materialer
A'ja Wilson
Basketballtanktop til kvinder
329,90 kr.
Golden State Warriors Association Edition
Golden State Warriors Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Book 2 "WNBA 30th"
Book 2 "WNBA 30th" Basketballsko
Book 2 "WNBA 30th"
Basketballsko
1.199 kr.
Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Golden State Warriors Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Rival
Nike Rival Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
Bestseller
Nike Rival
Sports-bh med indlæg og ultrahøjt støtteniveau til kvinder
679,90 kr.
Book 2 x McDonald's
Book 2 x McDonald's Basketballsko
Book 2 x McDonald's
Basketballsko
1.199 kr.
Kobe IX Elite Low EM Protro
Kobe IX Elite Low EM Protro Basketballsko
Kobe IX Elite Low EM Protro
Basketballsko
1.349 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
KD x NOCTA
Langærmet Nike-basislagsoverdel til mænd
479,90 kr.
Boston Celtics Icon Edition
Boston Celtics Icon Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
Genanvendte materialer
Boston Celtics Icon Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman-spillertrøje til mænd
779,90 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk med print (32 l)
Bestseller
Nike Varsity Elite
Rygsæk med print (32 l)
649,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Kortærmet T-shirt til mænd
KD x NOCTA
Kortærmet T-shirt til mænd
399,90 kr.
Nike Varsity Elite
Nike Varsity Elite Rygsæk (32 liter)
Genanvendte materialer
Nike Varsity Elite
Rygsæk (32 liter)
599,90 kr.
KD x NOCTA
KD x NOCTA Tights med ét ben til mænd (venstre)
Genanvendte materialer
KD x NOCTA
Tights med ét ben til mænd (venstre)
599,90 kr.