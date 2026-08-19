Mindst 20% bæredygtigt materiale målt på vægt – fodtøj

Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Juniper Trail 3
Trailløbesko til mænd
679,90 kr.
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
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Genanvendte materialer
Nike V5 RNR
Sko til mænd
679,90 kr.
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Sko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Court Vision Low Next Nature
Sko til kvinder
599,90 kr.
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko med reflekterende detaljer til kvinder
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Nike V5 RNR
Sko med reflekterende detaljer til kvinder
679,90 kr.
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Sko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Dunk Low Retro
Sko til mænd
879,90 kr.
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Fodboldstøvler til græs
Bestseller
Nike Phantom 6 Low Elite
Fodboldstøvler til græs
1.999 kr.
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Golfsko
Genanvendte materialer
Nike Infinity G NN
Golfsko
679,90 kr.
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
Genanvendte materialer
Nike V5 RNR
Sko til mænd
649,90 kr.
Nike Revolution 7
Nike Revolution 7 Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Revolution 7
Løbesko til vej til mænd
479,90 kr.
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Sko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Court Vision Low Next Nature
Sko til mænd
599,90 kr.
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Omni Multi-Court
Sko til mindre børn
329,90 kr.
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Løbesko til vej til mænd
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Genanvendte materialer
Nike Revolution 8
Løbesko til vej til mænd
479,90 kr.
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Sko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Cortez Textile
Sko til kvinder
679,90 kr.
Nike Journey Run
Nike Journey Run Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Journey Run
Løbesko til vej til mænd
749,90 kr.
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Sko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Air Max Muse
Sko til kvinder
1.199 kr.
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sko til mænd
Bestseller
Nike V5 RNR
Sko til mænd
679,90 kr.
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailløbesko til mænd
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Genanvendte materialer
Nike ACG Pegasus Trail
Trailløbesko til mænd
1.149 kr.
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club Low Top-fodboldsko til grus til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Club
Low Top-fodboldsko til grus til mindre børn
299,90 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til kvinder
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Bestseller
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til kvinder
1.199 kr.
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Løbesko til vej til mænd
+2
Genanvendte materialer
Nike Vomero 18
Løbesko til vej til mænd
1.199 kr.
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
549,90 kr.
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Løbesko til vej til mænd
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Genanvendte materialer
Nike Pegasus 42
Løbesko til vej til mænd
1.049 kr.
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Structure 26
Løbesko til vej til kvinder
1.149 kr.
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Vandtætte trailløbesko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Vandtætte trailløbesko til kvinder
849,90 kr.
Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 Løbesko til vej til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike Pegasus 42
Løbesko til vej til kvinder
1.049 kr.
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Basketballsko til større børn
Genanvendte materialer
Nike Team Hustle D 12
Basketballsko til større børn
479,90 kr.
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
Genanvendte materialer
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
699,90 kr.
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Sko til mindre børn
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Genanvendte materialer
Nike Cosmic Runner
Sko til mindre børn
329,90 kr.
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sko til mindre børn
+1
Genanvendte materialer
Nike Court Borough Low Recraft
Sko til mindre børn
379,90 kr.
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Low top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
Bestseller
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Low top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
529,90 kr.
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Quest 6
Løbesko til vej til kvinder
599,90 kr.
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Løbesko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Star Runner 5
Løbesko til mindre børn
349,90 kr.
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Løbesko til vej til kvinder
+2
Genanvendte materialer
Nike Revolution 8
Løbesko til vej til kvinder
479,90 kr.
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Low Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
Genanvendte materialer
Nike Tiempo Maestro Academy
Low Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
649,90 kr.
Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Sko til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Team Hustle D 12
Sko til mindre børn
449,90 kr.
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Træningssko til kvinder
Genanvendte materialer
Nike MC Trainer 3
Træningssko til kvinder
599,90 kr.
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Low top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
Genanvendte materialer
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Low top-fodboldstøvler til flere typer underlag til større børn
479,90 kr.
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low Top-fodboldsko til indendørs
Genanvendte materialer
Nike Tiempo Maestro Club
Low Top-fodboldsko til indendørs
449,90 kr.
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Low Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
Genanvendte materialer
Nike Tiempo Maestro Club
Low Top-fodboldstøvler til flere typer underlag
449,90 kr.
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sko til større børn (indendørs/bane)
Genanvendte materialer
Nike Omni Multi-Court
Sko til større børn (indendørs/bane)
399,90 kr.
Nike Journey Run
Nike Journey Run Løbesko til vej til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Journey Run
Løbesko til vej til kvinder
749,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til mænd
799,90 kr.
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Structure 26
Løbesko til vej til mænd
1.149 kr.
Nike Quest 7
Nike Quest 7 Løbesko til vej til mænd
Genanvendte materialer
Nike Quest 7
Løbesko til vej til mænd
599,90 kr.
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy High-top-fodboldstøvler til kunstgræs
Genanvendte materialer
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
High-top-fodboldstøvler til kunstgræs
699,90 kr.
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Løbesko til vej til mindre børn
Genanvendte materialer
Nike Winflo 12
Løbesko til vej til mindre børn
549,90 kr.
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Trailløbesko til kvinder
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Genanvendte materialer
Nike ACG Pegasus Trail
Trailløbesko til kvinder
1.149 kr.
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Vandtæt trailløbesko til mænd
Genanvendte materialer
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Vandtæt trailløbesko til mænd
849,90 kr.

Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

Disse produkter indeholder mindst 50% økologisk bomuld, genbrugt polyester eller en blanding af økologisk bomuld og genbrugt polyester. Økologisk bomuld dyrkes uden syntetiske kemikalier og anvender mindre vand end konventionel, og genbrugt polyester skaber mindre affald og CO2-belastning.

Vi går meget op i, hvad vores produkter består af, så du kan have det godt, når du har dem på. Med en tilgang, hvor vi prøver at undgå kompromisser helt, ser vi på, hvordan hvert materiale dyrkes, høstes og behandles for at fremstille vores produkter. Vi fokuserer på de materialer, vi bruger mest, herunder polyester og bomuld. Genbrugt polyester skaber mindre affald og reducerer CO2-udledningen med omkring 30% sammenlignet med ny polyester. Og organisk bomuld bruger mindre vand og kemikalier end konventionelt dyrket bomuld. Vi giver dig samme høje kvalitet og performance med mindre påvirkning af miljøet.

Få mere at vide om bæredygtighed hos Nike, herunder hvordan vi arbejder for at udvikle ansvarlige produkter og hjælper med at beskytte miljøet, hvor vi lever og leger.