Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning
Disse produkter indeholder mindst 50% økologisk bomuld, genbrugt polyester eller en blanding af økologisk bomuld og genbrugt polyester. Økologisk bomuld dyrkes uden syntetiske kemikalier og anvender mindre vand end konventionel, og genbrugt polyester skaber mindre affald og CO2-belastning.
Vi går meget op i, hvad vores produkter består af, så du kan have det godt, når du har dem på. Med en tilgang, hvor vi prøver at undgå kompromisser helt, ser vi på, hvordan hvert materiale dyrkes, høstes og behandles for at fremstille vores produkter. Vi fokuserer på de materialer, vi bruger mest, herunder polyester og bomuld. Genbrugt polyester skaber mindre affald og reducerer CO2-udledningen med omkring 30% sammenlignet med ny polyester. Og organisk bomuld bruger mindre vand og kemikalier end konventionelt dyrket bomuld. Vi giver dig samme høje kvalitet og performance med mindre påvirkning af miljøet.
Få mere at vide om bæredygtighed hos Nike, herunder hvordan vi arbejder for at udvikle ansvarlige produkter og hjælper med at beskytte miljøet, hvor vi lever og leger.