Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

(548)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Nike Pro Sculpt
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
479,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Leggings i fuld længde med mellemhøj talje til kvinder
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Nike Pro
Leggings i fuld længde med mellemhøj talje til kvinder
349,90 kr.
Nike Pro
Nike Pro Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
+2
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Nike Pro
Cykelshorts (7,5 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
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Nike 24.7 PerfectStretch
Løstsiddende Dri-FIT Tearaway-bukser med høj talje til kvinder
979,90 kr.
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-plissekjole med UV-beskyttelse og høj talje til kvinder
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Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-plissekjole med UV-beskyttelse og høj talje til kvinder
799,90 kr.
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Træningsoverdel med lynlås til kvinder
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Nike Pro Seamless
Træningsoverdel med lynlås til kvinder
479,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
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Nike Swift
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
349,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift 7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
7/8-løbeleggings med høj talje og lommer til kvinder
679,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbejakke med lynlås i fuld længde til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbejakke med lynlås i fuld længde til kvinder
649,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversized letvægtsjakke i ripstop til kvinder
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Nike Sportswear
Oversized letvægtsjakke i ripstop til kvinder
529,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
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Nike Swift
Tætsiddende løbeshorts (10 cm) med høj talje og lommer til kvinder
479,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
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Nike Tempo
Kortærmet Dri-FIT-løbetop til kvinder
249,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Løbetanktop til kvinder
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Nike Swift Aero-FIT
Løbetanktop til kvinder
479,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Dri-FIT-tanktop til kvinder
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Nike One Classic
Dri-FIT-tanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Pro 365
Shorts (13 cm) med mellemhøj talje til kvinder
239,90 kr.
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
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Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1 mesh-løbeshorts til kvinder
349,90 kr.
Nike One Classic
Nike One Classic Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
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Nike One Classic
Kortærmet Dri-FIT-trøje til kvinder
249,90 kr.
Nike Swift Aero-FIT
Nike Swift Aero-FIT Kortærmet løbeoverdel til kvinder
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Nike Swift Aero-FIT
Kortærmet løbeoverdel til kvinder
529,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbebukser i 7/8-længde med mellemhøj talje til kvinder
529,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
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Nike One
Højtaljede Dri-FIT-2-in-1-shorts (7,5 cm) til kvinder
329,90 kr.
Norge National Team 2026 Stadium Home
Norge National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Udsolgt
Norge National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
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Nike One
Cykelshorts med høj talje (20 cm) til kvinder
299,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
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Nike Academy
Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
189,90 kr.
Brazil National Team 2026 Stadium Home
Brazil National Team 2026 Stadium Home Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
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Brazil National Team 2026 Stadium Home
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til mænd
799,90 kr.
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT-løbe-T-shirt uden ærmer til kvinder
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Nike Swift Butterfly
Dri-FIT-løbe-T-shirt uden ærmer til kvinder
319,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mesh-T-shirt
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Mesh-T-shirt
299,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-tanktop i mesh med kort snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-tanktop i mesh med kort snit til kvinder
219,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
279,90 kr.
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
Genanvendte materialer
Nike Swift Breathe
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
449,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med svaj til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med svaj til kvinder
449,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
+1
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
319,90 kr.
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT
T-shirt til kvinder
239,90 kr.
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Bestseller
Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
189,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Frankrig National Team 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
Customise
Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Attack
Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
219,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
+1
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
599,90 kr.
Nike Victory
Nike Victory Smart Dri-FIT ADV-tennisnederdel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Victory
Smart Dri-FIT ADV-tennisnederdel til kvinder
379,90 kr.
Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly Dri-FIT-løbe-T-shirt uden ærmer til kvinder
Bestseller
Nike Swift Butterfly
Dri-FIT-løbe-T-shirt uden ærmer til kvinder
319,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbeshorts (18 cm) med høj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Sportswear
Nike Sportswear Mesh-T-shirt
Genanvendte materialer
Nike Sportswear
Mesh-T-shirt
299,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-tanktop i mesh med kort snit til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-tanktop i mesh med kort snit til kvinder
219,90 kr.
Nike One
Nike One Caprileggings med høj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Caprileggings med høj talje til kvinder
329,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Tempo
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder
279,90 kr.
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
Genanvendte materialer
Nike Swift Breathe
Dri-FIT-løbeshorts med mellemhøj talje og indershorts til kvinder (6,5 cm)
449,90 kr.
Nike One
Nike One Højtaljede leggings med svaj til kvinder
Genanvendte materialer
Nike One
Højtaljede leggings med svaj til kvinder
449,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Away
Kobe Dri-FIT Replica-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Langærmet Dri-FIT UV-løbetrøje med rund hals til kvinder
479,90 kr.
Nike One
Nike One Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
+1
Genanvendte materialer
Nike One
Cykelshorts med høj talje til kvinder (13 cm)
219,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT 2-i-1-løbeshorts med mellemhøj talje til kvinder
479,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
219,90 kr.
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Swift
Dri-FIT-løbetanktop til kvinder
319,90 kr.
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Dri-FIT
T-shirt til kvinder
239,90 kr.
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
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Nike One Seamless Front
Højtaljede leggings i fuld længde til kvinder
379,90 kr.
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
Genanvendte materialer
FC Barcelona 2026/27 Stadium Home
Nike Dri-FIT Replica-fodboldshorts til kvinder
399,90 kr.
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Academy
Dri-FIT-fodboldshorts (10 cm) til kvinder
189,90 kr.
Nike Crossover
Nike Crossover Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Crossover
Dri-FIT-basketballshorts (12,5 cm) til kvinder
399,90 kr.
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Frankrig National Team 2026 Stadium Away Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
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Udsolgt
Frankrig National Team 2026 Stadium Away
Nike Dri-FIT-fodboldtrøje til kvinder
799,90 kr.
Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Attack
Dri-FIT-shorts (10 cm) med mellemhøj talje til kvinder
219,90 kr.
Nike Tempo
Nike Tempo Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
Bestseller
Nike Tempo
Højtaljede 7/8-løbeleggings til kvinder
449,90 kr.
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
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Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-løbeshorts med indershorts (7,5 cm) og mellemhøj talje til kvinder
599,90 kr.
Nike Victory
Nike Victory Smart Dri-FIT ADV-tennisnederdel til kvinder
Genanvendte materialer
Nike Victory
Smart Dri-FIT ADV-tennisnederdel til kvinder
379,90 kr.

Mindst 50% bæredygtige materialer – beklædning

Disse produkter indeholder mindst 50% økologisk bomuld, genbrugt polyester eller en blanding af økologisk bomuld og genbrugt polyester. Økologisk bomuld dyrkes uden syntetiske kemikalier og anvender mindre vand end konventionel, og genbrugt polyester skaber mindre affald og CO2-belastning.

Vi går meget op i, hvad vores produkter består af, så du kan have det godt, når du har dem på. Med en tilgang, hvor vi prøver at undgå kompromisser helt, ser vi på, hvordan hvert materiale dyrkes, høstes og behandles for at fremstille vores produkter. Vi fokuserer på de materialer, vi bruger mest, herunder polyester og bomuld. Genbrugt polyester skaber mindre affald og reducerer CO2-udledningen med omkring 30% sammenlignet med ny polyester. Og organisk bomuld bruger mindre vand og kemikalier end konventionelt dyrket bomuld. Vi giver dig samme høje kvalitet og performance med mindre påvirkning af miljøet.

Få mere at vide om bæredygtighed hos Nike, herunder hvordan vi arbejder for at udvikle ansvarlige produkter og hjælper med at beskytte miljøet, hvor vi lever og leger.