Reducér risikoen for løberelaterede skader

Det tog videnskabsfolk i NSRL adskillige år at nå ind til problemets kerne. Og der var ikke kun ét problem; der var flere. Idet man arbejdede med udgangspunkt i viden fra løbere, der sagde, at komfort er afgørende, besluttede NSRL-holdet sig for at sætte stødabsorbering foran og midt i skoen, idet man antog, at mere stødabsorbering kunne hjælpe med reducere skader. Imidlertid kan mere skum skabe en mere klodset sko, så NSRL løste dette ved at udvikle en unik gængesålsform for at skabe en jævn hæl-til-tå-afvikling. Til sidst tilføjede holdet en bredere bund i tåen og hælen for at give mere stabilitet. Men en sko alene kan ikke holde dig skadesfri. NSRL-holdet fandt frem til, at variation i dit løbeprogram også er meget vigtigt for at hjælpe dig med at undgå skader.