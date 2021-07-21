Sådan påvirker pronation dit løb

Okay, lad os starte med, hvad du ikke skal gøre: Du skal ikke lave helt om på din naturlige løbestil bare for at undgå pronation. Det er godt at være opmærksom på din løbestil, men til en vis grad løber du, som du løber, og for meget fokus på at ændre det kan spolere dit løb, siger Nike Senior Director of Global Running Chris Bennett, aka Coach Bennett.



Se i stedet på dine sko. De kan gøre en forskel for din løbeteknik og din skadesrisiko, uden at du behøver at ændre din løbestil. Hvis du har tendens til overpronation (det mest almindelige problem), så bør du overveje at bruge en stabiliserende sko, siger Welch. De har en fastere mellemsål på svangsiden af foden og giver mere støtte, så din fod formentlig ikke vil hælde så dramatisk. Til folk med underpronation kan sko med mere stødabsorbering mindske risikoen for belastningsrelaterede skader. Så længe dine sko føles komfortable, så har du en bedre chance for at mindske din risiko for at blive skadet, melder et studie offentliggjort i British Journal of Sports Medicine.



Ud over dine sko (som ikke vil løse dine problemer med pronation), så kan styrkelse af musklerne i dine fødder (prøv storetå-løft) og forbedring af fod- og ankelmobilitet (brug en foamroller på dine lægmuskler) i hvert fald mindske problemet, siger Welch.



Målet må være at blive en mere neutral løber med tiden. Men hvis det ikke sker, og du ikke konstant bliver skadet, så er det også fint. Hold hovedet koldt og klø på – med omtanke.