Sådan påvirker pronation dit løb

Når din fod har underpronation, eller supination, flytter dine fodled sig ikke for at absorbere stød, og hovedparten af vægten falder på ydersiden af foden. Dette har den modsatte effekt: Dine ben bøjer måske udad, siger VanDamme. "At lande i samme position, gør alting mere stift". Dine led kan heller ikke absorbere de dunkende stød fra at løbe, hvilket kan føre til, at dine knogler absorberer mere af stødene og fortsætter til at skabe brud, forklarer VanDamme.



Du kan finde sko, der er designet til at støtte din anatomi og løbemekanikker, og som potentielt set kan reducere risikoen for skader i processen. Hvis du har tendens til overpronation, hvilket mange løbere har, så overvej en sko med stabiliserende funktioner. De har en fastere mellemsål på svangen af foden og et lettere, blødere skum på ydersiden, der giver maksimal stødabsorbering. For dem der har underpronation, kan sko, der giver mere stødabsorbering, mindske risikoen for overbelastningsskader.



Vær opmærksom på, at der ikke er noget par sko, der automatisk vil ændre din løbestil. For at afhjælpe enhver muskelubalance, der måske bidrager til dine pronations-problemer, har du brug for at lave styrkeøvelser for fødderne samt mobilitetsøvelser.



De beroligende nyheder er, at sko, der føles behagelige, måske er de bedste til at reducere din risiko for skader, viser en anmeldelse publiceret i British Journal of Sports Medicine. Med andre ord: Ligegyldigt hvordan pronationen er på din fod, så sørg for, at dine sko føles gode for dig, når du vil løbe dit bedste.