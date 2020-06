Sådan forhindrer du plantar fasciitis

Hvis du har vedvarende smerte, eller hvis smerten bliver værre i løbet af de to fridage, især efter længere tid, hvor du står på dine fødder, anbefaler han, at du undgår at lægge vægt på foden overhovedet. "Gør det, indtil betændelsen og smerten er på et minimum eller er helt forsvundet", siger Klein. For at komme i gang med igen at lægge vægt på dine fødder kan du prøve crosstræning uden vægt såsom svømning eller cykling på en stationær cykel.



Når du er ovre den alarmfasen, er næste trin at udføre øvelser, der styrker din fod eller ankel eller øger mobilitet og fleksibilitet. Du kan løfte tæerne, flekse foden og lave stræk med et håndklæde. "Vi anbefaler også at strække de to lægmuskler, gastrocnemius og soleus", siger VanDamme. Du kan strække gastrocnemius ved at placere dine håndflader op mod en mur og træde foden tilbage og bøje dit forreste knæ, så du står i en lunge-lignende position og holder bagerste ben strakt. For at strække soleus holder du dit forreste knæ bøjet og bøjer let i dit bagerste knæ.



Fysioterapeuter kan også udføre manual terapi på din ankel og mellemfod for at løsne leddet op og forbedre fleksibilitet, siger VanDamme. Du kan selv udføre denne type blødgørende øvelser for vævet ved at rulle en lacrossebold eller en frossen flaske vand under din fod, tilføjer hun.



Nogle løbere, som har flad fod eller overpronerer, hvilket betyder, at fødderne falder indad, når de løber, bruger en tapeteknik for at løfte knoglen på indersiden af foden i et forsøg på at forebygge plantar fasciitis. Men dette fører som regel ikke til en reel løsning af problemet, advarer VanDamme. "Det kan være bedre at vælge at styrke foden, så den kan udføre det arbejde, som tapen ellers ville udføre".



I ekstreme tilfælde kan en natskinne være en effektiv behandling. "Når du sover, er din fod normalt bøjet på en sådan måde, at vævene naturligt forkortes", siger Klein. (Det er derfor, plantar fasciitis synes at være mest smertefuld, når du står ud af sengen om morgenen). "En skinne holder foden i en strakt position, så den ikke er forkortet, når du vågner op, og dermed er den nemmere at lægge vægt på", forklarer han.