Sådan forhindrer du plantar fasciitis

Behandling af hælspore er forskellig fra person til person, men det kan ikke komme som nogen overraskelse, at jo tidligere du gør noget ved det, jo bedre, siger Klein. "Jeg har oplevet, at mennesker har fået det bedre i løbet af blot en måned, hvis de gør noget ved det fra den dag, det begynder at gøre ondt," siger han. På den anden side, "hvis man bliver ved med at løbe uden at gøre noget ved problemet, kan det kræve tre til fire måneders hvile, før man bliver helt frisk igen." Når det er sagt, viser studier, at det ofte tager omkring et halvt år at løse problemet.

Men vent lige! Det betyder altså ikke, at du skal smide dine løbesko ind i et støvet hjørne af dit skab, indtil du er kommet dig helt. Du kan stadig løbe, hvis du holder igen med træningen og laver de nævnte styrkeøvelser og strækøvelser til læggen, siger VanDamme. Hvis smerten fortsætter, er det en god idé at kontakte en ortopædisk specialist. "Hvis du får den rigtige behandling, og det alligevel ikke går væk, så skal du sikre dig, at det ikke skyldes noget andet, som fx en stressfraktur eller smerte, der udstråler fra et andet område," siger hun.