Opnå den perfekte løbeform

Hvis du vil have bevis for, om du overskridter, foreslår Samuel, at du optager en video af dig selv, hvor du løber på et løbebånd, optaget fra siden. ”Det er en fantastisk øjenåbner”; siger han. ”Når jeg viser det til klienter, går der et lys op for dem". De ser virkelig, hvordan deres ben ikke lander lodret på jorden”.



03. "Dans” op ad bakkerne



For at fastholde et effektivt løb når du kommer til en stigning, skal du tænke på at tage korte og hurtige skridt. ”Jeg siger til løbere, at de skal danse op ad bakkerne med lette og hurtige skridt”, siger Bennett. Forbliv afslappet, læn dig fremad, sving dine arme for at få momentum, og bevar kontrollen over dit åndedræt. Når du løber ned ad bakke, skal du udnytte farten. ”Fokuser på at slappe af i din overkrop og dine arme, hold ryggen rank og din fodberøring på midten af din fodballe”, siger NRC coach Jason Rexing fra San Francisco.



04. Vær afslappet



Foretag ind i mellem et tjek af din krop fra hoved til tæer, mens du løber, for at se, om du spænder nogen steder. Løfter du dine skuldre? Er dine hænder knyttede? Skærer du ansigt? Tag en dyb indånding, og ånd langsomt ud igen, for at løsne eventuelt sammenknugede muskler. Du kan også ryste dine arme og hænder og endda dreje dit hoved fra side til side. Jo mere afslappet du kan holde dig, siger Bennett, jo mere energi har du til dit løb.



05. Sving dine arme effektivt



Armsving varierer fra atlet til atlet, men du kan få dine til at fungere så effektivt som muligt ved at føre dine albuer lige tilbage og forestille dig, at du polerer dine negle på dine hofter med løse, afslappede hænder. Hold din overkrop opret, og, siger Bennett, sørg for, at du ikke fører dine arme ind foran din krop. Ellers vil dine hofter følge efter og svinge fra side til side, hvilket spilder energi”.