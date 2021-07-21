Opnå den perfekte løbeform

For at opretholde en god løbestil er det afgørende at styrketræne og arbejde på sin mobilitet, siger Ian Klein, motionsfysiolog med speciale i cross-træning og skadesforbyggelse ved Ohio University. Når din krop er stærk og afslappet, løber du bedre. Jo svagere og mere anspændt, du er, og jo nemmere du bliver udmattet, desto mere sandsynligt er det, at du mister den gode løbeteknik og øger risikoen for at få skader, når de forkerte muskler begynder at sætte ud.



Det gælder især for knæene, hvor cirka 50% af alle løbeskader forekommer, siger Klein. "Tænk på dine knæ som midten af en bro med dine fødder på den ene side og din hofte på den anden. Det er det svageste område og kan blive påvirket af problemer på begge sider", forklarer han. Hvis du har dårlig løbestil – for eksempel hvis du har fodisætning foan kroppen eller ruller indad på fødderne – går det mest ud over knæene.



Hvis du styrker musklerne under og over knæet – fra dine fodmuskler og helt op til dine baldemuskler – vil du bedre kunne absorbere stødene fra løb og modvirke den træthed, som forårsager dårlig løbestil, siger styrke- og konditionstræner Janet Hamilton, der er indehaver af træningsvirksomheden Running Strong i Atlanta. For, som hun siger, hvis du kan løfte tunge vægte igen og igen, så vil det at skulle bære din egen kropsvægt hen over flere kilometer føles meget nemmere.



En god styrke i hele kroppen gør dig klar til den balanceakt, som løb kræver. "Hver gang du lander på din fod, skal hele din krop balanceres på en sådan måde, at din holdning forbliver ret, og du ikke drejer eller bøjer mod en af siderne", siger Hamilton.



For at styrketræne til det "skal du belaste musklen på samme måde, som når du løber", siger Klein. Fokusér på et-bensøvelser som fx lunges, step-ups og et-benet dødløft.



Hvad mobiliteten angår, så prøv at få trænet den mindst to gange om ugen. Brug en foam roller, stræk ud, eller lav yoga før eller efter træningen. Eller du kan afsætte en hel session til mobilitetstræning, så du kan holde dig løs og afslappet.