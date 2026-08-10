Nike Everyday Lightweight Training Ankle Socks (3 Pairs)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
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Power through your workout with the Nike Everyday Lightweight Socks. Soft yarns with sweat-wicking technology help keep your feet comfortable and dry.
Nike Everyday Lightweight
SWEAT-WICKING COMFORT.
Power through your workout with the Nike Everyday Lightweight Socks. Soft yarns with sweat-wicking technology help keep your feet comfortable and dry.
Standard delivery costs 70 kr for non-Nike Members under 750 kr and Nike Members under 375 kr.
Free 30‑day returns, some exclusions apply.
4.2 stars
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight