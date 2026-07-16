Nike Everyday Elevated Crew Socks (2 Pairs)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Klarna Available at checkout.
Upgrade your everyday. We took our signature socks and elevated them in every way. From softer yarns that retain their shape, cloud-like cushioning for ultimate comfort and an updated fit that stays snug – they make every step a getaway.
Nike Everyday Elevated
Upgrade your everyday. We took our signature socks and elevated them in every way. From softer yarns that retain their shape, cloud-like cushioning for ultimate comfort and an updated fit that stays snug – they make every step a getaway.
Standard delivery costs 70 kr for non-Nike Members under 750 kr and Nike Members under 375 kr.
Free 30‑day returns, some exclusions apply.
5 stars
Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday Elevated