Back to SearchNike Store Shenkar (Partnered)Closed • Opens at 09.309 ARIE SHENKAR ST.Herzliya PituahHERTZLIYA, Tel Aviv, 4672509, IL09-9550635Get DirectionsStore HoursMon - Thu: 10.00 - 21.00Fri: 09.30 - 15.00Sat: 12.00 - 21.00Sun: 10.00 - 21.00Nearby StoresStore DirectoryNike Store Glilot (Partnered)RAV MEHER 1GLILOT-RAMAT ASHARON, Tel Aviv, 9851328, ILClosed • Opens at 09.30NSP Ayalon (Partnered)301 HABA HILLEL ST.Ayalon MallRAMAT GAN, Tel Aviv, 5259408, ILClosed • Opens at 09.30Nike Store Tlv Port (Partnered)Namal 18TEL AVIV, Tel Aviv, 63508, ILClosed • Opens at 09.30