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Nike Chinook Centre

Nike Chinook Centre

3455 Macleod Trail

Unit 295

Calgary, Alberta, T2H 0K8, CA

Open • Closes at 21.00
Nike Factory Store - Crossiron Mills

Nike Factory Store - Crossiron Mills

261055 Crossiron Blvd.

Unit 275

Rocky View, Alberta, T4A 0G3, CA

Open • Closes at 21.00
Nike Factory Store - Edmonton

Nike Factory Store - Edmonton

9743-19 Ave. NW

Edmonton, Alberta, T6N 1N5, CA

Open • Closes at 21.00
Nike Factory Store - Edmonton South

Nike Factory Store - Edmonton South

1 Outlet Collection Way

Unit B

Edmonton, Alberta, T9E 1J5, CA

Open • Closes at 20.00
Nike Market Mall

Nike Market Mall

3625 Shaganappi Trail NW

Unit P010

Calgary, Alberta, T3A 0E2, CA

Open • Closes at 21.00
Nike West Edmonton

Nike West Edmonton

8882 170 St NW

Edmonton, Alberta, T5T 4J2, CA

Open • Closes at 21.00