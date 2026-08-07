Træning under din menstruation. Ofte stillede spørgsmål

Effekten af svømning, yoga og overtræning, når du har din menstruation
Velkommen til Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi besvarer dine spørgsmål om at træne til din menstruationscyklus.
Der findes mange spørgsmål om, hvad du kan og ikke kan, når du har din menstruation, og hvordan forældre kan hjælpe deres børn, når de stiller lignende spørgsmål. Vi har svarene herunder.
1) Kan jeg lave omvendte yogastillinger, når jeg har menstruation?
2) Kan jeg svømme, når jeg har menstruation?
3) Kan jeg træne min menstruation væk?
1. Hvordan er det med omvendte yogastillinger, når jeg har menstruation?
Skal du vende hovedet nedad, når du har din menstruation eller ej? Det er det store spørgsmål i yogi-verdenen. Bare så vi slår fast, hvad vi taler om, så er omvendte stillinger dem, hvor din livmoder er fuldstændigt vendt på hovedet. Det kan være hovedstand, skulderstand, ploven eller broen. Lad os dykke ned i det.
Kan du/kan du ikke?
Du har måske hørt din yogalærer sige til klassen, "Lav barnets stilling, hvis du har menstruation," da mange yogier mener, at omvendte stillinger vender det naturlige flow på hovedet. Grunden til dette er, at menstruation er anset som apana i yoga (apana betyder, at din krops energiflow bevæger sig nedad) og er en naturlig måde at detoxe din krop på.
Så skal man undgå dem? Fra et fysiologisk synspunkt er det helt fint at lave omvendte stillinger. Der findes intet bevis for, at der er noget i vejen med at lave omvendte stillinger under din menstruation. Menstruationsblod bliver frigivet ved livmodersammentrækninger, så at lave omvendte stillinger vil ikke ændre din menstruation eller føre den i anden retning.
Men du skal måske stadig tage det stille og roligt – gør, hvad der føles godt for din krop. Menstruationscyklusser er anderledes fra person til person og endda fra måned til måned, så der findes ikke et universelt svar, der passer til alle i forhold til, om du bør eller ikke bør lave omvendte stillinger. Nogle kan føle sig svimle, og så kan det måske føles ubehageligt at lave omvendte stillinger. Hvis du er i tvivl, så tilpas dem, eller spring dem over, og nyd lidt ekstra tid i barnets stilling. Hvad forskel gør det, om du ikke lige vender på hovedet i et par dage?
2. Kan jeg svømme, når jeg har min menstruation?
Ja. Jep. Bekræftet. Hop du i vandet. Lad os dykke ned i det.
Frygten er til at føle på
Vi forstår godt, at du synes tanken om at svømme, når du har menstruation, er skræmmende. Hvis du bløder kraftigt, er tanken om at bløde igennem frygtelig. Men du behøver ikke at stoppe med at svømme i poolen, søen eller havet, når du har din menstruation. Hvis det værst tænkelige scenarie er sket, og du er kommet til at bløde i vandet, så bare rolig – blodet bliver hurtigt fortyndet i vandet eller neutraliseret af kemikaliebehandlingen, der bliver brugt i swimmingpools. Som om intet var hændt! Når nu din menstruation ikke skal stoppe dig fra at svømme, så kan du nyde følelsen af vægtløshed og udstrækning af kroppen, som hjælper med at tage toppen af menstruationskramperne.
De rette hygiejneartikler
Uanset om du foretrækker tamponer, menstruationskopper, menstruationssikre trusser eller hygiejnebind, så vil du gerne føle dig selvsikker og vide, at du er beskyttet, når du svømmer. Så hvis tamponer er for dig, bør du gå efter en med højere sugeevne, da alt vandet vil betyde, den ikke vil absorbere menstruationsblodet helt så godt som normalt. Og du bør nok skifte til en ny, når du er færdig med at svømme.
Hvis du foretrækker en menstruationskop, er det en god idé at vaske og genindsætte den, før du hopper i poolen. Kopper virker ligeså godt som tamponer og bør sidde sikkert, når du svømmer. Der er gode nyheder til dem, der elsker de menstruationssikre trusser, da nogle få brands også har designet udgaver, du kan bruge under dit svømmetøj. Og sidst, men ikke mindst, hvis du er mere til hygiejnebind, så bliver du nødt til at genoverveje din beskyttelse, når du svømmer, da bind ikke er designet til at blive brugt i vand.
3. Kan jeg miste min menstruation ved at overtræne?
Du har sikkert hørt om nogen, hvis menstruation er udeblevet efter overtræning. Hvad er der sket?
Når dit flow forsvinder
Det er faktisk en misforståelse, at din menstruation kan forsvinde fra overtræning alene. Hvis du spiser nok til at kompensere for intensiteten af din træning, vil denne uregelmæssighed ikke opstå. I sidste ende handler det om en ubalance mellem den energi, der bliver brugt, og den energi der indtages.
Din menstruations frekvens og styrke kan give dig et hint om, hvad der sker i din krop. Hvis du træner superhårdt og har uregelmæssige menstruationer, eller din menstruation helt udebliver, kan det skyldes, at din krop ikke får det brændstof, den har brug for.
Det fungerer sådan, at hvis du ikke spiser nok, eller hvis du ikke spiser hurtigt nok efter træning, kan din energibalance blive forstyrret. Dette kan slukke neuroner, så de ikke længere sender signaler om, at der skal produceres de hormoner, der får forplantningssystemet til at fungere, og dette kan føre til en dysfunktion af menstruationscyklussen og amenoré, hvor menstruationen udebliver i tre eller flere måneder i træk. (Et lille flashback til biologitimerne?)
Tank op
Den bedste måde at tanke op på, er ved at spise regelmæssigt, aldrig skippe et måltid og spise rene fødevarer. Nødder, frø, smoothies (fulde af protein og sunde fedtstoffer), havrestænger, bananer, hummus og grøntsager er alle gode snacks. Det er også godt at tilføje korn, søde kartofler, bønner og linser til aftensmaden. Hvis du træner som det første om morgenen, så prøv med havregrød og tag en power-smoothie efter træning. Uanset hvad der virker for dig, så husk på, at din krop har brug for at blive tanket op efter træning.