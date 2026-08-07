Træning under din menstruation. Ofte stillede spørgsmål

Ja. Jep. Bekræftet. Hop du i vandet. Lad os dykke ned i det.

Frygten er til at føle på

Vi forstår godt, at du synes tanken om at svømme, når du har menstruation, er skræmmende. Hvis du bløder kraftigt, er tanken om at bløde igennem frygtelig. Men du behøver ikke at stoppe med at svømme i poolen, søen eller havet, når du har din menstruation. Hvis det værst tænkelige scenarie er sket, og du er kommet til at bløde i vandet, så bare rolig – blodet bliver hurtigt fortyndet i vandet eller neutraliseret af kemikaliebehandlingen, der bliver brugt i swimmingpools. Som om intet var hændt! Når nu din menstruation ikke skal stoppe dig fra at svømme, så kan du nyde følelsen af vægtløshed og udstrækning af kroppen, som hjælper med at tage toppen af menstruationskramperne.

De rette hygiejneartikler

Uanset om du foretrækker tamponer, menstruationskopper, menstruationssikre trusser eller hygiejnebind, så vil du gerne føle dig selvsikker og vide, at du er beskyttet, når du svømmer. Så hvis tamponer er for dig, bør du gå efter en med højere sugeevne, da alt vandet vil betyde, den ikke vil absorbere menstruationsblodet helt så godt som normalt. Og du bør nok skifte til en ny, når du er færdig med at svømme.

Hvis du foretrækker en menstruationskop, er det en god idé at vaske og genindsætte den, før du hopper i poolen. Kopper virker ligeså godt som tamponer og bør sidde sikkert, når du svømmer. Der er gode nyheder til dem, der elsker de menstruationssikre trusser, da nogle få brands også har designet udgaver, du kan bruge under dit svømmetøj. Og sidst, men ikke mindst, hvis du er mere til hygiejnebind, så bliver du nødt til at genoverveje din beskyttelse, når du svømmer, da bind ikke er designet til at blive brugt i vand.