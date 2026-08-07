Træning og din menstruationscyklus. Aldrig stillede spørgsmål

Træn efter din menstruationscyklus i alle stadier af livet
Velkommen til Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi besvarer dine spørgsmål om at træne efter din menstruationscyklus.
Lad os se på, hvordan de forskellige stadier af livet påvirker, om vi kan eller ikke kan træne efter vores menstruationscyklus, fra pubertet til graviditet:
1)Kan jeg træne efter min menstruationscyklus hvis...?
2) Hormonelle præventionsmidler og træning
3)Hvordan kan jeg støtte min datter gennem puberteten?
1. Kan jeg træne til min menstruationscyklus, hvis...?
Har du en menstruationscyklus, kan du lære at synkronisere din træning til dens hormonelle mønstre. Scroll ned igennem listen, og hvis du ikke kan genkende dig selv i det, så fortæl os det i kommentarerne.
Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg er gravid?
Når du er gravid, følger dine hormoner ikke længere den samme cyklus, som de ellers har gjort, de starter i stedet på en helt ny cyklus på ni måneder. De supervigtige hormoner østrogen og progesteron stiger konstant gennem din graviditet, så du kan ikke træne efter din menstruationscyklus. Du kan i stedet tilpasse din træning til dit trimester. Der er så mange myter og meninger, at det kan være svært at vide, hvilke bevægelser der er sikre under graviditeten. Hver eneste graviditet er forskellig, selv for den samme kvinde, så det handler om at lytte til din krop, da den nok skal fortælle dig, hvad den kan og ikke kan. Vi hjælper dig i hvert stadie af din graviditet med vores guidede løbeture. Se dem i Nike Run Club App.
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Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg har endometriose eller PCOS?
Endometriose og PCOS (polycystisk ovariesyndrom) er blevet fejldiagnosticeret i årtier. Men kvinder er langsomt ved at få den hjælp, de har brug for til at lindre smerten, den kraftige blødning og de uregelmæssige menstruationer. Sidebemærkning: Hvis du kan nikke genkendende til disse symptomer, så vent lige med at selvdiagnosticere – du skal snakke med en læge for en rigtig diagnose. Kraftig eller uregelmæssig menstruation (eller ingen menstruation) kan være tegn på mange forskellige ting, og det er altid bedst at snakke med din egen læge om det.
Hvis du er blevet diagnosticeret med Endo, kan træning være med til at forbedre symptomerne, da det hjælper kroppens antiinflammatoriske evner, samt evnen til at danne antioxidanter. Det kan også løfte dit humør. Og eftersom undersøgelser viser, at Endo kan højne risikoen for depression og angst, er mental sundhed mindst ligeså vigtigt som fysisk sundhed.
Den bedste måde, du kan starte med at træne efter din cyklus på, er ved at følge med i, hvordan du har det, når du har trænet i to-tre måneder og notere, hvordan din krop reagerer, når du presser den. Så ved du, hvornår din krop er i stand til at træne intensivt, og hvornår det er på tide at tage den med ro.
Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg er i overgangsalderen?
Det afhænger fuldstændig af, om du er i perimenopausen (din krop har stadig ægløsning, men begynder at vise tegn på lavere niveauer af østrogen) eller i postmenopausen (din krop har ikke længere ægløsning eller østrogen og progesteron). Hvis du er i perimenopausen, har du stadig menstruation, men de er muligvis mere uregelmæssige, og dit blødningsmønster er begyndt at ændre sig. Men du kan stadig tracke din cyklus og handle derefter. Hvis du har en længere cyklus, så vil du være i den lave hormonfase (follikulær) længere, hvilket giver dig bedre mulighed for at træne ved høj intensitet og styrke.
Hvis du er i postmenopausen (når din menstruation har været stoppet i mere end 12 måneder), kan du ikke længere synkronisere din træning til din cyklus, da din krop ikke længere producerer høje og vekslende niveauer af hormoner. Men du kan stadig holde styr på, hvordan træningen påvirker dig fysisk og mentalt. Det vil give dig indsigt i, hvordan din krop reagerer, og om du har brug for flere dage med lav intensitet mellem heftige træninger. Men en ting er sikkert, du skal have mere restitutionstid mellem træninger, da dine muskler ændrer sig i overgangsalderen og ikke restituerer ligeså hurtigt.
Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg ikke er professionel atlet?
100% JA. Hvis du har menstruation, kan du høste alle fordelene ved at træne efter din menstruationscyklus.
2. Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg tager hormonelle præventionsmidler?
Hormonelle præventionsmidler er lidt drilske, da de i sagens natur fungerer ved at ændre på dine naturlige hormonniveauer. Kom med os, når vi forklarer dette interessante Aldrig stillede spørgsmål, og forhåbentlig kan vi hjælpe dig med at forstå, hvad der foregår dernede.
Dag 1 til dag 5 +/- af din pillepakke
Din "Dag 1" er den første dag af din pillepakke. De første fem dage er ligesom den follikulære fase af din menstruationscyklus, hvor dit hormonniveau er lavt, hvilket betyder, at du kan træne hårdt. Så løft tungere vægte, tag på hurtige løbeture, eller tag til HIIT-træning.
Dag 6 til 22 +/-
Når du kommer til den anden uge af din pillepakke, begynder dine hormoner at stige, så din restitution bliver langsommere, og det betyder, at du har brug for lidt mere restitution mellem de hårde træninger for at høste fordelene. Det giver dig omkring 2,5 uge, hvor du er i den tidlige del af lutealfasen. Det lyder måske indviklet, men det betyder bare, at dine hormoner endnu ikke er på deres højeste, og derfor kan du stadig fokusere på moderat intensitet og aerob træning som løb i jævnt tempo. Du vil måske bemærke, at dit energiniveau bliver lidt lavere, så gør dine træninger lidt lettere, og giv dig selv masser af restitutionstid.
Dag 23 til 28 +/-
Vidste du, at pillerne til den sidste uge kaldes "sukkerpiller", fordi de ikke indeholder hormoner? Dit hormonniveau er på sit højeste i begyndelsen af denne uge, så dette er tiden til virkelig at fokusere på restitution: Tag på gåture, mediter, dyrk yoga. Efterhånden som hormonerne fra de aktive piller forsvinder fra dit system i løbet af ugen, vil du bemærke, at din krop er klar til at afslutte cyklussen, idet du igen går ind i den follikulære fase, lige i tide til en ny pillepakke.
3. Hvordan kan jeg støtte min datter gennem puberteten?
Menstruation skal ikke stoppe dig
Vidste du, at dobbelt så mange piger end drenge dropper sporten, når de bliver 14 år gamle? Det er cirka den alder, hvor de får menstruation. Tilfældighed? Måske ikke.
Teenageårene kan være svære, men eftersom vi ved, at sport kan have en positiv indvirkning på vores liv, hvordan kan vi så hjælpe pigerne med at forblive aktive? Vi kan begynde med at have åbne samtaler med unge piger, inden de kommer i puberteten. Ja, at snakke med dine børn om menstruation kan være akavet, og derfor har vi lavet en begynderguide til at hjælpe dig med at bryde
isen mellem tweens og teens i dit liv og dig selv, og slå hul på menstruationstabuerne – så de kan føle sig selvsikre og dyrke sport.
1. Start samtalerne tidligt
Det er bedre at begynde samtalerne om pubertet, før hendes menstruation begynder, da det hjælper med at bryde tabuerne og ændre holdningen til menstruation. Vi kan begynde med at kalde vores kropsdele ved de rigtige termer – måske kan vi droppe "dernede" og bare sige "vagina" eller "skede"? Så vil pigerne lære at stå stærkt i deres egne kroppe, og menstruation og pubertet vil blive normaliseret. Mind din datter om, at hun ikke er alene, fortæl hende om dine egne oplevelser i puberteten, grin af det, det kan hjælpe hendes selvtillid og følelser i forhold til sin egen krop.
2. Sved sammen
Faktum: Det er mere sandsynligt, at børn af forældre der er fysisk aktive, dyrker sport. Jep, ved at starte tidligt med at bevæge jer sammen, vil du hjælpe hende med at udvikle et sundt forhold til sport og sin krop. Og ved at bevise, at der ingen grund er til at stoppe med at dyrke sport, når hun får sin menstruation, vil du hjælpe med at normalisere menstruationen.
3. Lær hende om hygiejneartikler
Bind, tamponer, menstruationssikre trusser, menstruationskopper... Det kan alt sammen virke meget overvældende, når du er tween eller teen. Hun vil føle sig støttet og komfortabel i at bruge produkterne, hvis du hjælper hende med at vælge, hvilken der er mest rigtigt for hende, og hvordan hun skal bruge dem, før hun starter sin menstruation. Og få menstruation til at virke mindre tabubelagt – især hvis hun får den før de andre i klassen.
4. Opfordr hende til at dyrke sport for at mindske menstruationssmerter
Husker du, at du skippede sport, fordi du havde menstruation? Men præmenstruelle symptomer (PMS) kan være en grund til at skippe sport. Fysisk aktivitet kan dog hjælpe med at lette kramperne, takket være hormonerne kendt som endorfiner, som løfter humøret, er naturligt smertestillende, og forbedrer cirkulationen i kroppen. Piger skal bare have den rette viden og opfordring til at bevæge sig.
5. Forbered hende til idrætstimerne
Når du er ung kan sport, mens du har din menstruation, virke angstprovokerende. Du kan booste hendes selvtillid ved at hjælpe hende med at forberede og pakke de vigtigste ting som hygiejneartikler, deodorant, den rigtige sports-bh og ekstra bukser, samt diskutere vigtigheden af at skifte produktet før og efter sport.
6. Hold styr på hendes menstruationscyklus
Vi bliver nødt til at hjælpe piger med at forstå, at menstruation ikke nødvendigvis betyder, at man skal droppe sport. Ved at hjælpe hende med at forstå, hvordan menstruationscyklussen fungerer, og hvordan hun kan synkronisere sin træning til den, kan hun føle sig mere i kontrol. Du kan foreslå hende at holde øje i sin emotionelle tilstand og sine fysiske forandringer gennem menstruationscyklussen, hvilket kan hjælpe hende med at forbedre sit forhold til sindet og kroppen, og også forsikre hende om, at hendes oplevelser er helt normale.
Hermed slutter vi vores Aldrig stillede spørgsmål om menstruationscyklussen. Hvis du missede sidste uges Aldrig stillede spørgsmål om at svømme med selvtillid, når du har menstruation, kan du se den samt tidligere Aldrig stillede spørgsmål i linket herunder. Gå ind på NikeSync i Nike Training Club App, hvis du ønsker en træning der passer til, hvor du er i din menstruationscyklus.