Træning og din menstruationscyklus. Aldrig stillede spørgsmål

Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg er gravid?

Når du er gravid, følger dine hormoner ikke længere den samme cyklus, som de ellers har gjort, de starter i stedet på en helt ny cyklus på ni måneder. De supervigtige hormoner østrogen og progesteron stiger konstant gennem din graviditet, så du kan ikke træne efter din menstruationscyklus. Du kan i stedet tilpasse din træning til dit trimester. Der er så mange myter og meninger, at det kan være svært at vide, hvilke bevægelser der er sikre under graviditeten. Hver eneste graviditet er forskellig, selv for den samme kvinde, så det handler om at lytte til din krop, da den nok skal fortælle dig, hvad den kan og ikke kan. Vi hjælper dig i hvert stadie af din graviditet med vores guidede løbeture. Se dem i Nike Run Club App.

Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg har endometriose eller PCOS?

Endometriose og PCOS (polycystisk ovariesyndrom) er blevet fejldiagnosticeret i årtier. Men kvinder er langsomt ved at få den hjælp, de har brug for til at lindre smerten, den kraftige blødning og de uregelmæssige menstruationer. Sidebemærkning: Hvis du kan nikke genkendende til disse symptomer, så vent lige med at selvdiagnosticere – du skal snakke med en læge for en rigtig diagnose. Kraftig eller uregelmæssig menstruation (eller ingen menstruation) kan være tegn på mange forskellige ting, og det er altid bedst at snakke med din egen læge om det.

Hvis du er blevet diagnosticeret med Endo, kan træning være med til at forbedre symptomerne, da det hjælper kroppens antiinflammatoriske evner, samt evnen til at danne antioxidanter. Det kan også løfte dit humør. Og eftersom undersøgelser viser, at Endo kan højne risikoen for depression og angst, er mental sundhed mindst ligeså vigtigt som fysisk sundhed.

Den bedste måde, du kan starte med at træne efter din cyklus på, er ved at følge med i, hvordan du har det, når du har trænet i to-tre måneder og notere, hvordan din krop reagerer, når du presser den. Så ved du, hvornår din krop er i stand til at træne intensivt, og hvornår det er på tide at tage den med ro.

Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg er i overgangsalderen?

Det afhænger fuldstændig af, om du er i perimenopausen (din krop har stadig ægløsning, men begynder at vise tegn på lavere niveauer af østrogen) eller i postmenopausen (din krop har ikke længere ægløsning eller østrogen og progesteron). Hvis du er i perimenopausen, har du stadig menstruation, men de er muligvis mere uregelmæssige, og dit blødningsmønster er begyndt at ændre sig. Men du kan stadig tracke din cyklus og handle derefter. Hvis du har en længere cyklus, så vil du være i den lave hormonfase (follikulær) længere, hvilket giver dig bedre mulighed for at træne ved høj intensitet og styrke.

Hvis du er i postmenopausen (når din menstruation har været stoppet i mere end 12 måneder), kan du ikke længere synkronisere din træning til din cyklus, da din krop ikke længere producerer høje og vekslende niveauer af hormoner. Men du kan stadig holde styr på, hvordan træningen påvirker dig fysisk og mentalt. Det vil give dig indsigt i, hvordan din krop reagerer, og om du har brug for flere dage med lav intensitet mellem heftige træninger. Men en ting er sikkert, du skal have mere restitutionstid mellem træninger, da dine muskler ændrer sig i overgangsalderen og ikke restituerer ligeså hurtigt.

Kan jeg træne efter min menstruationscyklus, hvis jeg ikke er professionel atlet?

100% JA. Hvis du har menstruation, kan du høste alle fordelene ved at træne efter din menstruationscyklus.