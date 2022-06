Sådan synkroniserer du din træning med din menstruationscyklus. Aldrig stillede spørgsmål

Kan du træne, når du har din menstruation? Ja, det kan du. Det er en myte, at kvinder bare skal slappe af og tage det roligt, når de har menstruation. Faktisk er vi fysisk mest klar til at træne hårdt, når vi har menstruation. Lad os forklare, hvordan det hænger sammen.

Menstruation giver styrke

Din menstruationscyklus består af svingende hormoner, der går op og ned for at forberede din krop på ægløsning. Når dine hormoner er på deres laveste, hvilket er når din blødning starter, bør din krop være klar til høj intensitet, tunge vægte og et hurtigt tempo. Selvfølgelig oplever nogle også menstruationssymptomer i starten af en menstruation, så de bør måske tage det roligt til at starte med. Men som kroppen kommer ind i denne fase med et lavt hormonniveau, bør de begynde at føle et boost af energi, der sender signal om, at det er tid til at bevæge sig.

Power-påklædning

Så hvordan kan du træne med selvsikkerhed? Lad os starte med den helt normale bekymring om at bløde igennem. Hvis du går efter leggings i mørke farver, vil de være meget mere tilgivende end et nyt, hvidt par. Og menstruationssikkert undertøj er blevet mere og mere populært – brugt for sig selv eller som en backup med en tampon eller menstruationskop. De fungerer fantastisk, når intensiteten er høj, da de er designet til at holde fugt væk og bakteriedannelse nede. Men hvis menstruationsbeskyttende undertøj ikke er noget for dig, så gå efter bind eller tamponer med større sugeevne, eller start din træning med en ren menstruationskop. Det handler om at finde ud af, hvad der virker for dig.

Tjek Nikes udvalg af mørke leggings. Og i forhold til sports-bh'er er Nike Swoosh-bh'en et fantastisk valg til enhver dag i måneden, men særligt når dine bryster er

følsomme lige før eller under din menstruation. Det er en bh med medium støtte, der bruger bogstavstørrelser, hvilket betyder, at den passer forskellige bryst- og kropsformer.

Husk at lytte til din krop

Selvom nogle måske føler sig på toppen, når deres menstruation starter, er der mange, der har kraftige blødninger eller menstruationsrelaterede symptomer, og de foretrækker derfor at holde sig i ro. Alle er forskellige, så husk at lytte til din krops behov. Hvis du har smertefulde kramper, er det måske ikke den bedste idé at lave 100 mavebøjninger. Det kunne dog være en god idé at tage til en yogatime eller svømme en tur. Selv let bevægelse som en gåtur kan hjælpe kroppen med at reducere inflammation, hvilket er grunden til, at du oplever menstruationskramper.

Lyt altid til din krop. Selvom motion under din menstruation kan hjælpe med at forbedre dit humør, reducere menstruationskramper og booste dit energiniveau, så er det okay at hvile sig og tage det roligt. Og hvis du er bekymret over særligt kraftige blødninger, er det en god idé at få det tjekket af en læge.

For at komme i gang med at træne ud fra din menstruationscyklus kan du downloade Nike Training Club-appen og gå ind på NikeSync-træningskollektionen.