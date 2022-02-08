Skal du synkronisere dine træninger til din cyklus?

Dag 1 er den første dag i din menstruation og er den mest varierende fase af din cyklus. Nogle kvinder føler, at de kan erobre hele verden – både dit østrogen og progesteron er på deres laveste niveau på dette tidspunkt – mens andre bliver slået ud af kurs af symptomer, siger Sims.



Hvis du har det godt, så kan du drage fordel af det lave hormonniveau sådan her:

Træn med høj intensitet.

Rent fysiologisk står du et godt sted i forhold til at presse dig selv, så nu er det et godt tidspunkt til at kaste dig ud i nogle HIIT-træninger og sprint for fuld udblæsning. Kom i gang med at løfte.

Få gang i de tunge vægte. På grund af ændringerne i dit stofskifte restituerer dine muskler hurtigere efter belastning.

Ikke dig? Hvis du har tendens til menstruationsrelaterede symptomer som kramper, omtågethed og maveproblemer, så vent, indtil de er aftaget med at forsøge noget af det ovenstående. (Og spis antiinflammatoriske fødevarer, der er rige på calcium og D- og B-vitamin, såsom bananer, almindelig yoghurt og grønne bladgrøntsager, siger Sims.) Prøv nogle af disse mindre intense aktiviteter i stedet:

Gå en tur.

Du bliver måske fristet til at rulle dig sammen på sofaen (og det skal du bestemt også gøre!), men det kan være godt for krop og sind at komme udenfor, siger Sims. Gå en tur, eller løb en kort tur, måske hen til din yndlingskaffebar. Bevægelsen vil udløse endorfiner, som er din krops naturlige smertelindring. Hold dig til skånsom bevægelse.

Du kan lindre smerte ved at øge cirkulationen. En måde at gøre det på er yoga. Vælg en langsommere, blidere form, som fx Yin eller Hatha. Og tag det skridtet videre med enkle motiverende mantraer for at give krop og sind fornyet energi.

Uanset hvordan du har det, så brug denne tid til at få sovet en masse – din kropstemperatur er lavere, hvilket kan gøre dine naturlige søvnrytmer dybere, siger Sims. (Brug en flaske varmt vand eller en varmepude, hvis kramper gør det svært at falde hen).