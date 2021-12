Skal du synkronisere dine træninger til din cyklus?

Alle kvinder har østrogen (som hovedsageligt er ansvarlig for reproduktiv udvikling) og progesteron (der forbereder livmoderen til mulig graviditet). Deres niveauer svinger regelmæssigt, hvilket kan påvirke den måde, du bevæger dig, tænker og føler dig på, ikke kun under din menstruation, men hver dag i din cyklus, siger Georgie Bruinvels, ph.d., der er forsker ved bioanalysevirksomheden Orreco. Det er derfor, at du den ene dag kan føle, at du har uendelig energi og den næste dag ikke kan løfte dig fra sofaen og græder over en dyreinternatsreklame.



Denne ændring kan også påvirke, hvordan din krop tilpasser sig til træning – og det kan være en god ting. Det betyder, at du hver dag i måneden måske kan være taktisk i forhold til, hvornår og hvordan du træner for at få de resultater, du ønsker. "Synkronisering til din cyklus betyder, at du justerer din trænings- og kostplan baseret på, hvad der foregår hormonelt, så du opnår maksimale fysiske, mentale og følelsesmæssige belønninger", siger Stacy Sims, ph.d., der er fysiolog for kvindelige atleter og forfatter til Roar, som er en fysiologi-baseret kost- og træningsguide til aktive kvinder. Selvom forskningen om justering af din træning baseret på din cyklus konstant udvikler sig, kan der være fordele ved at omsætte den til praksis.



Hvis du følger din naturlige cyklus (læs: ingen hormonel prævention, da de fleste typer påvirker hormonelle skift og dermed kræver en anden tilgang), hjælper dette menstruationskort fra Sims dig med at navigere i de forskellige faser af din cyklus. Bare husk på, at alle kroppe og cyklusser er forskellige, så resultaterne er ikke garanteret. Men i det mindste kan det være et velkomment temposkift at prøve en ny rutine – og du kan måske opdage ny viden om, hvordan du får det godt i din krop.