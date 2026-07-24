Sådan vælger du den rigtige Nike Fleece: Din guide til Studio Fleece

Nike Studio Fleece er en kollektion af fleeceoverdele og -bukser til kvinder, der er designet til komfort, alsidighed og hverdagsbrug. Serien omfatter tre stofvægtklasser – let, medium og kraftig – så du kan opbygge et lag-på-lag-system, der fungerer til dit aktivitetsniveau og vejret. Alle tre vægtklasser har den samme ensartede pasform i hele kollektionen.

"Det var afgørende for os at fokusere på, hvordan det føles, lige så meget som hvordan det præsterer," siger Jill Gonzalez, Senior Manager for Product Line Management hos Nike. "Vores ultimative mål var at udvikle materialet og finishen, så vi kunne levere den bløde, sanseoplevelse, hun går efter."

Studio Sport (Dri-FIT- og Therma-FIT-fleece) fuldender sortimentet til atleter, der ønsker materialer, der er klar til performance, med den samme lette fornemmelse.