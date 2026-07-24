Sådan vælger du den rigtige Nike Fleece: Din guide til Studio Fleece
Købeguide
Studio Fleece fås i tre vægtklasser: let, medium og tung. Sådan vælger du den rigtige til alle facetter af din livsstil.
Hurtige pointer
- Nike Studio Fleece til kvinder fås i tre vægtklasser – let, medium og kraftig – hver især designet til et forskelligt niveau af varme og aktivitet.
- Alle tre vægtklasser fås i standardpasform og oversized pasform.
- Studio Fleece-sæt fås i alle tre vægtklasser, så du kan skabe et matchende look fra top til tå.
- Til hverdagslag-på-lag-beklædning skal du starte med let eller medium vægt. Vælg den tunge vægt til tildækning i koldt vejr.
- Maskinvask koldt, tørretumbles ved lav varme for at holde fleecen blød og bevare materialet.
Hvad er Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece er en kollektion af fleeceoverdele og -bukser til kvinder, der er designet til komfort, alsidighed og hverdagsbrug. Serien omfatter tre stofvægtklasser – let, medium og kraftig – så du kan opbygge et lag-på-lag-system, der fungerer til dit aktivitetsniveau og vejret. Alle tre vægtklasser har den samme ensartede pasform i hele kollektionen.
"Det var afgørende for os at fokusere på, hvordan det føles, lige så meget som hvordan det præsterer," siger Jill Gonzalez, Senior Manager for Product Line Management hos Nike. "Vores ultimative mål var at udvikle materialet og finishen, så vi kunne levere den bløde, sanseoplevelse, hun går efter."
Studio Sport (Dri-FIT- og Therma-FIT-fleece) fuldender sortimentet til atleter, der ønsker materialer, der er klar til performance, med den samme lette fornemmelse.
De tre vægtklasser af Nike Studio Fleece
Hver vægt har en opgave. Sådan vælger du.
Tung: Maksimal varme og struktur
Når temperaturen falder, er den tunge Studio Fleece din go-to. Den er robust nok til at have på alene eller som lag under en trenchcoat for at give et ekstra touch. Kombiner den med leggings og dine foretrukne Nike-sko for et oversized-hoodie-look, eller brug sættet for et nemt, matchende look.
Medium: Afbalanceret komfort og fleksibilitet
Mediumvægt er til det hele. Den er struktureret nok til at bruge som lag-på-lag, men blød nok til at have på alene. En fleece med lynlås, joggers og sneakers fungerer til ærinder, en tur ud efter kaffe eller en afslappet træningsdag.
Let: Åndbar og nem lagdeling
Letvægtsfleece er skabt til bevægelse. Tænk cropped fleece over cykelshorts eller yogabukser, perfekt til opvarmning, nedkøling eller når du vil have noget at tage på mellem sæt. Det er også din bedste mulighed med lagdeling under en kraftigere jakke uden ekstra fylde.
Det er nemt at matche fra top til tå med Nike Studio Fleece-sæt. Sættene kombinerer en afslappet hættetrøje eller trøje med rund hals med matchende joggers, der fås i alle tre vægtklasser.
Hvordan skal en Nike Studio Fleece passe?
Nike Studio Fleece er normal i størrelsen. Opnå en standardpasform ved at vælge din almindelige størrelse. Hvis du vil have et oversized eller lagdelt look, som er almindeligt ved tunge modeller, kan du overveje at gå en størrelse op. Hvis du bruger fleece som mellemlag under en jakke, skal du holde dig til din normale størrelse for at undgå at fylde for meget. Størrelserne er ens for alle tre vægtklasser, så hvis en medium passer i den lette udgave, passer den også i den tunge.
"Vi har skabt Studio Fleece med en balance mellem lethed og hensigt – vi har finpudset pasformen, så den føles ubesværet, mens hver eneste detalje, fra proportionerne til de mindste finish, er nøje overvejet," siger Claire Durfee, Lead Apparel Designer hos Nike.
Sådan bærer du Nike Studio Fleece
Studio Fleece fungerer til alle dele af din dag. Brug den i træningscentret, som lag på lag, når du løber ærinder, eller tag den på som dit foretrukne fritidstøj. Her er et par idéer til styling af hver vægt.
Kraftigt materiale
- Oversized hættetrøje med leggings og støvler
- Som lag under en trenchcoat giver den et urban touch
- Fuldt fleecesæt giver et ubesværet look fra top til tå
Medium vægt
- Fleece med lynlås, joggers og sneakers
- Overgangslag mellem årstiderne
- Studio Fleece-sæt for et nemt, matchende look
Let
- Cropped fleece med cykelshorts eller yogabukser
- Lag til opvarmning eller nedkøling i træningscentret
- Basislag under en vandafvisende skal på kolde dage
Sådan vasker du Nike Studio Fleece
Sådan holder du Nike Studio Fleece blød vask efter vask: Maskinvask koldt på et skånsomt program, vend tøjet vrangen udad for at beskytte materialets overflade, undgå skyllemiddel (det kan belægge fibrene og reducere åndbarheden), og tør i tumbleren ved lav temperatur eller lufttør. Stryg ikke direkte på fleecens yderside.
Valg af en Nike Studio Fleece: Ofte stillede spørgsmål
Hvad er Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece er Nikes kollektion af sportstøj til hverdagsbrug, der indeholder en række overdele, bukser og sæt, der fås i tre vægtklasser (let, medium og kraftig), og som er designet til træning, ærinder og afslapning. Alle tre vægtklasser fås i standardpasform og oversized pasform.
Hvad er de tre vægtklasser af Nike Studio Fleece?
Nike Studio Fleece fås i let (åndbar, ideel til lag-på-lag og opvarmning), medium (en balance mellem komfort og struktur, der holder hele dagen) og kraftig (maksimal varme og tildækning til koldere forhold).
Hvordan skal en Nike Studio Fleece passe?
Nike Studio Fleece fås i standardpasform og oversized pasform i alle tre vægtklasser. Hvis du bruger fleece som mellemlag under en jakke, skal du holde dig til din normale størrelse for at undgå at fylde for meget.
Laver Nike Studio Fleece-sæt?
Du kan sammensætte Nike Studio Fleece-sæt i alle tre vægtklasser ved at matche hættetrøjer eller rundhalsede trøjer med joggers for at skabe et nemt, matchende look.
Hvilke Studio Fleece-farver fås der?
Kollektionen indeholder flere colorways, anført af modellerne Total Black og Birch Heather. Studio Fleece-silhuetter i Total Black er lavet med en forbedret farveopskrift, der hjælper med at reducere falmen, så hvert stykke forbliver tro mod sin oprindelige farve.
Hvad kan jeg have på sammen med en Nike Studio Fleece-hættetrøje?
Nike Studio Fleece-hættetrøjer passer godt sammen med joggers, leggings, cykelshorts og sneakers. Tunge hættetrøjer passer naturligt som lag under en trenchcoat eller over et basislag. Letvægtshættetrøjer fungerer som et yderlag over sportstøj eller som et basislag under en jakke.
Er der en Nike-fleece-mulighed til mænd?
Ja. Nike Solo Fleece-serien til mænd, som både fås som overdele og underdele, har en løs, moderniseret pasform, der giver ultimativ komfort.
Hvordan vasker jeg min Nike Studio Fleece?
Maskinvask koldt, skånsomt program, med vrangen udad. Spring skyllemiddel over. Tørretumbles ved lav varme eller lufttørres. Stryg ikke direkte på fleecens overflade.
Er Nike Studio Fleece varm nok til vinteren?
Den kraftige Studio Fleece kan klare kølige til kolde temperaturer. På meget kolde eller våde vinterdage er det en bedre løsning at have den som lag under en vandafvisende skal end kun at bruge fleecen.
Er Nike Studio Fleece normal i størrelsen?
Ja. Nike Studio Fleece er normal i størrelsen i alle tre vægtklasser. Størrelserne er ens i hele kollektionen, så du kan mikse og matche vægtklasser i samme størrelse.
Hvad er forskellen mellem Nike Dri-FIT Fleece og Studio Fleece?
Nike Dri-FIT-fleece (en del af Studio Sport-serien) er udviklet med svedtransporterende teknologi, hvilket gør den til det bedre valg til aktiv træning og aktiviteter med høj ydeevne. Studio Fleece er skabt til komfort og hverdagsbrug. Hvis du sveder i den, så vælg Dri-FIT. Hvis du bruger den til alt andet, er Studio Fleece det rigtige valg.
Hvad er forskellen mellem Nike Tech Fleece og Studio Fleece?
Tech Fleece og Studio Fleece er skabt til forskellige ting.
Nike Tech Fleece er fremstillet i et dobbeltsidet spacer-materiale – glat på ydersiden, svampelignende i kernen – for at holde på kropsvarmen uden at tilføre ekstra vægt. Den har en skræddersyet, atletisk silhuet med signaturdetaljer som limede sømme og tech-lynlåse. Den er lavet til pendling, rejser og aktivt street-style-tøj: varme, der følger dine bevægelser.
Nike Studio Fleece er en mellemtung fleece i en bomuldsblanding med børstet bagside, der først og fremmest er skabt til komfort. Den er designet til aktiviteter med lav intensitet, afslapning og afslappet hverdagsbrug.
Kort sagt: Vælg Tech Fleece, når du vil have elegant letvægtsvarme, når du er på farten. Vælg Studio Fleece, når du vil have det så behageligt som muligt.