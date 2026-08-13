Nike Ja 4: Det seneste stop på fodtøjsrejsen for Ja
Produktnyheder
Nike Ja 4 kommer i august 2026 med opdateret stødabsorbering, greb og designdetaljer. Her kan du se, hvad der er ændret i forhold til Ja 3, hvordan den er dimensioneret, og hvor du kan købe den.
Hurtige pointer
- Ja 4 er tilgængelig den 13. august 2026 på Nike.com og hos udvalgte forhandlere.
- Ja 4 har flere forbedringer i forhold til Ja 3, herunder en ny TPU JA-Frame, der giver stabilitet, en ændring af skummet under foden, en mere responsiv indlægssål og brugen af haptik for at øge holdbarheden samt mange designopdateringer.
- Nike lancerer fem forskellige Ja 4-farvekombinationer.
- Ja 4 lanceres sammen med "12 Time", en ny silhuet, der afspejler de fordele, som basketballspillere er kommet til at forvente af Jas signaturfodtøj, til en lavere pris.
Ja Morant er tilbage med et nyt sneaker-drop, der tilføjer endnu en byggeklods til hans unikke fodtøjsrejse, som får forsvarsspillere til at ryste i skoene. Nike Ja 4 er en basketballsko, der er skabt til guard-spillestilen og designet til superstjernens eksplosive sidebevægelser. Der er flere bemærkelsesværdige opdateringer i forhold til Ja 3, såsom skiftet under foden fra hybrid ZoomX-skum til Cushlon 3.0, som giver mere stabilitet, og det nye Ja Frame-inddæmningssystem, der får basketballspillere til at føle sig sikre.
Ja 4 lanceres den 15. august 2026 med fem forskellige farvekombinationer til 125 USD – med tillægsgebyrer for specialudgaver. Her er alt, du skal vide.
Gå ikke glip af Ja 4
Med hver ny udgave af Ja Morant-fodtøjslinjen indsættes jagten på skoen, som føles mere som Ja, hvis historie om mod og udholdenhed inspirerer den næste generation af basketballspillere. Den lille basketballspiller har taget udfordringe op hele vejen, fra sine ydmyge rødder i South Carolina til at blive rekrutteret af et mid-major-universitet.
"Jas tilstedeværelse opvejer hans størrelse, og vi vil gerne have, at nutidens unge har den samme mentalitet. Den beslutsomhed og intensitet, han udviser, hver gang han træder ind på banen, skaber en forbindelse til atleter, der spiller med den samme ild," sagde Monique Currie, der er produktchef hos Nike.
Det er vigtigt at bemærke, at Ja 4 er lige så inspireret af Ja som dens forgængere var. Det er ikke underligt, at overdelens kantede, aggressive tekstur er et kreativt udtryk for Jas eksplosive spillestil. Man kan se ham overalt på skoen.
"Det er mere end en sko," udtalte Currie. "Det er en bevægelse og et øjeblik – en chance for atleterne til at mærke den selvtillid, beslutsomhed og tilstedeværelse, som Ja udviser, i det øjeblik han træder ind på banen."
Hvad er forskellen på Ja 3 og Ja 4?
På trods af den velkendte tilgang er der nogle tydelige forskelle mellem Ja 4 og Ja 3. En af de mest bemærkelsesværdige opdateringer er konstruktionen under foden. Mens Ja 3 brugte hybrid ZoomX -skum, er 4 skiftet til Cushlon 3.0, som i kombination med en forhøjet Super Critical Foam-indlægssål giver et responsivt, eksplosivt og stabilt løb. TPU JA-Frame omslutter foden og hjælper med at fastholde dig under løft, hurtige retningsskift og angreb mod kurven.
Brugen af haptik skaber et mere tekstureret udseende, giver mere dybde og øger holdbarheden. Det præcise grebsmønster på ydersålen er også inspireret af Ja-logoet – en mere subtil gengivelse end det fremtrædende "JA", der sås på den tidligere udgave af skoen.
Når det kommer til design, har Ja 4 fundet en unik balance. Designteamet gik efter en renere, mere moderne, præstationsstyret og enklere tilgang til den seneste version, samtidig med at de bevarede en kantet attitude ved hjælp af skarpe vinkler. En integreret del af dette er udførelsen af "JA"-logoet i form af en tand, der er inspireret af hans berømte Bulldog-bevægelse.
"Alle husker Jas skywalking-øjeblikke, men der er den der bulldog-bevægelse – folk har tendens til at glemme, hvor eksplosiv han er på jorden," sagde Leon Gu, der er produktdesignekspert hos Nike. "Så vi ville bringe den hastighed i fokus igen."
Den nyeste tilføjelse til Jas signaturfodtøjslinje er fyldt med skjulte budskaber og unikke designelementer og er designet med både erfarne og nye basketballspillere i centrum. 12 Time, en ny silhuet, der viderefører de vigtigste funktioner, som spillerne er kommet til at forvente af Jas signaturfodtøj, til en lavere pris, lanceres kort efter.
Oplysninger om lanceringen af Ja 4
Ja 4 lanceres den 13. august 2026 og vil være tilgængelig på nike.com og hos udvalgte forhandlere. 12 Time lanceres i begyndelsen af september 2026.
Skoen fås i fem farvekombinationer til 125 USD pr. par med tillægsgebyrer for specialudgaver.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er nyt ved Nike Ja 4 i forhold til Ja 3?
En af de største opdateringer er skummet under foden, som giver atleterne mere stabilitet. Ja 4 bruger Cushlon 3.0, et skift fra hybrid ZoomX, der blev brugt på Ja 3, som gør det muligt for spillere at eksplodere uden tøven og komme hurtigt tilbage. Der er også foretaget vigtige opdateringer af indlægssålen, en ny TPU JA-Frame og andre unikke designelementer.
Er Nike Ja 4 god til guards?
Ja 4 er mere skabt til guard-spillestilen, men den er generelt positionsløs og designet mere til en spillestil end til en bestemt position.
Hvor slidstærke er Ja Morants sko?
Ja 4 blev bygget med fokus på langvarig støtte med materialer, der er valgt på grund af deres styrke og slidstyrke.
Er Ja 4 normal i størrelsen?
Prøv en halv størrelse større for at give ekstra plads i forfoden.