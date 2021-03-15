Sådan undgår du at gå i baglås, så du kan score under pres

Ask the Coach: Hvorfor går klappen ned, når jeg spiller kampe?
Coaching
En ung basketballspiller vil gerne omsætte træning til sejr, så Duke-basketballs Kara Lawson hjælper ham til en ny indsigt.
"Ask the Coach" er en klumme med råd, der hjælper dig med at holde fokus på spillet.
Spørgsmål:
Kære Coach
Jeg spiller gymnasiebasketball og gør det super godt til træning. Jeg får bolden i på næsten hvert skud, jeg er hurtig på begge ender af banen, og jeg nyder hvert et øjeblik. Men når jeg skal spille kamp, kan jeg ikke præstere. Det er som om, at jeg bliver så lammet af skræk, at mine muskler ikke kan huske, hvordan jeg skal kaste, især frikast, som jeg ellers altid har styr på til træning. Det føles som om, at min angst bliver værre for hver kamp. Jeg ved, at jeg er dygtig, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal kanalisere det, når det virkelig gælder. Hvorfor sker det for mig, og hvad kan jeg gøre ved det?
Kan ikke præstere til kampe
18-årig basketballspiller
Svar:
Først og fremmest så forstår jeg dig, LAG.
Jeg troede, at jeg spillede dårligt i rigtig mange kampe, men når jeg så optagelsen, var det slet ikke så dårligt. Jeg forstår godt, hvor slemt det kan føles i øjeblikket, men vi har det med at se vores fiaskoer som meget større, end de i virkeligheden er.
En af de største ting, jeg har lært om spillet, lærte jeg fra min fodboldtræner i folkeskolen. Når jeg havde spillet en kamp og var frustreret over mit spil, sagde han "Du får aldrig den perfekte kamp. Målet med en kamp er at nå perfektion så mange gange, det er muligt". Med andre ord: Du bliver aldrig perfekt, men du kan lave en perfekt aflevering, et perfekt skud eller spille et perfekt forsvarsspil.
Hvis jeg var dig, ville jeg foretage et realitetstjek med en, jeg stoler på. Tag en snak med din træner, og gennemgå din statistik for at se, hvordan den matcher din opfattelse. Når folk snakker om, at de ikke kan levere, mener de ofte, at de ikke får bolden i, men du skal kigge på alle dine tal. Hvis de rigtige tal er på vej op, så er det udvikling (og flere muligheder for at nå perfektion).
Du bliver aldrig perfekt, men du kan lave en perfekt aflevering, et perfekt skud eller spille et perfekt forsvarsspil.
Hvad angår din kamp for at tage noget med dig, som du gør godt til træning, ind i kampen, så velkommen til livet. Med al respekt. Det er bare ekstremt svært at omsætte en evne fra træning, hvor presset er lavt, til en her-og-nu situation, hvor der er et stort pres. Jeg har haft spillere, som ville være bedre til at skyde, og som arbejdede på det i en uge. Når skuddet så alligevel ikke lykkedes for dem i en kamp, var deres reaktion "Jamen jeg øvede mine skud i sidste uge". Til det var min respons "Du skal øve det i et par år, så kan vi snakke". Mange unge har et forvrænget billede af udvikling, og hvor lang tid det tager. Vi udvikler os ikke natten over.
Det handler aldrig bare om, hvordan du skyder. Det handler om alt det, du bidrager med.
For virkelig at udvikle dig skal du gøre, hvad jeg gjorde som spiller: Rør bolden og arbejd på dine færdigheder hver dag. Hver dag. Det kan være i din indkørsel eller i en park i nærheden af, hvor du bor. Find en måde at skabe dit perfekte træningsområde. Du vil blive overrasket over, hvor meget du forbedrer dig på en måned. På to måneder, og tre.
Gentagelse gør det muligt for dig at præstere...
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson er cheftræner for Duke Universitys kvindehold i basketball. Hun er tidligere assistenttræner for Boston Celtics og en respekteret kommentator. Hun var en stjerne i WNBA i 13 sæsoner, hvor hun førte Monarchs til et mesterskab og var med på Team USA, da de vandt guld ved OL i Beijing i 2008. Hun var en kernespiller hos Tennessee og førte Lady Vols til tre NCAA Final Four-placeringer.
E-mail askthecoach@nike.com med et spørgsmål om, hvordan du kan forbedre dit mindset i sport og fitness.
Illustration: Harrison Freeman
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