Sådan undgår du at gå i baglås, så du kan score under pres

Først og fremmest så forstår jeg dig, LAG.



Jeg troede, at jeg spillede dårligt i rigtig mange kampe, men når jeg så optagelsen, var det slet ikke så dårligt. Jeg forstår godt, hvor slemt det kan føles i øjeblikket, men vi har det med at se vores fiaskoer som meget større, end de i virkeligheden er.



En af de største ting, jeg har lært om spillet, lærte jeg fra min fodboldtræner i folkeskolen. Når jeg havde spillet en kamp og var frustreret over mit spil, sagde han "Du får aldrig den perfekte kamp. Målet med en kamp er at nå perfektion så mange gange, det er muligt". Med andre ord: Du bliver aldrig perfekt, men du kan lave en perfekt aflevering, et perfekt skud eller spille et perfekt forsvarsspil.



Hvis jeg var dig, ville jeg foretage et realitetstjek med en, jeg stoler på. Tag en snak med din træner, og gennemgå din statistik for at se, hvordan den matcher din opfattelse. Når folk snakker om, at de ikke kan levere, mener de ofte, at de ikke får bolden i, men du skal kigge på alle dine tal. Hvis de rigtige tal er på vej op, så er det udvikling (og flere muligheder for at nå perfektion).