Nike FC-looket: Maria

"Fodbold inspirerer mit arbejde og min stil", fortæller Maria Maleh, der er kreativ direktør, multitalent og medstifter af græsrodsklubben Hamster FC. "Jeg er stor fan af smukke spilledragter – deres farvepaletter, materialer, typografi og pasform".



Vi mødtes med Maria i hendes hjem/studie – og nærliggende Hackney Marshes, hvor hendes "Hammies" træner – for at udforske en række fodboldinspirerede looks. Vi kombinerede vores seneste landsholdskollektioner med ting fra Marias egen garderobe. Scroll ned, og se det hele.