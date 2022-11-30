Nike FC-looket: Maria
Kultur
Lige fra den kunstneriske blanding af mønstre til hendes fokus på kvindelige fodboldspillere er der en kreativ strategi bag alt, hvad Maria rører ved – inklusive de sportsbetonede outfits, hun skabte sammen med os her.
"Beyond the Fit" er en serie om, hvordan kreative stjerneskud sammenvæver deres personlige stil og identitet.
"Fodbold inspirerer mit arbejde og min stil", fortæller Maria Maleh, der er kreativ direktør, multitalent og medstifter af græsrodsklubben Hamster FC. "Jeg er stor fan af smukke spilledragter – deres farvepaletter, materialer, typografi og pasform".
Vi mødtes med Maria i hendes hjem/studie – og nærliggende Hackney Marshes, hvor hendes "Hammies" træner – for at udforske en række fodboldinspirerede looks. Vi kombinerede vores seneste landsholdskollektioner med ting fra Marias egen garderobe. Scroll ned, og se det hele.
"Vi skabte vores klub som et sikkert sted for alle kvinder, hvor de kan komme, som de er. Vi løfter hinanden som søstre, hvilket jeg sætter stor pris på".
Maria
Kreativ direktør, stylist og medstifter af Hamster FC
Mix det hele
"Jeg har altid haft en kærlighed til det visuelle", fortæller Maria, der startede sit eget kreative studie og stiftede et fodboldhold. Jaguarprintet på en bodysuit fra det brasilianske hold står i kontrast til og komplementerer et psykedelisk basislag og metalliske bukser. Det skaber en smule kontrolleret visuelt kaos.
Komfort + glam
Vi kombinerede Marias England-trøje med et satinkorset og hendes mors guldsmykker. "Nogle af dem er lige så gamle som mig", fortæller hun. Højtaljede jeans, et par Air Max-yndlingssneakers og en retrofrakke sikrer komforten.
Game Changer
Nogle af Marias foretrukne spillere kom fra Brasilien. "Jeg vil altid huske, hvordan de påvirkede mit syn på kvindelige fodboldspillere", fortæller hun. Til en aften i byen kombinerede vi denne mintgrønne top med en hyggelig dynejakke og en nederdel i imiteret læder – helt i sort, så den fremhæver den friske farve.
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon