Nike FC-looket: Nicole

"Nogen beskrev mit look som 'altid klar til at spille fodbold'", siger Nicole. "Der er altid et utilsigtet atletisk element i det, jeg har på", hvilket broderikunstneren elsker at mikse og matche med pangfarver og uventede teksturer.



Vi mødtes med Nicole tæt på hendes lejlighed i det østlige London – og i en tøjbutik, hun ogte besøger – for at se produkter fra vores seneste landsholdskollektioner. Scroll ned for at se, hvordan hun ubesværet blander fodboldudstyr med yndlingsdele fra sin garderobe.