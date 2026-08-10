Nike FC-looket: Nicole
Kultur
Nicoles kreative talent skinner altid igennem – i alt fra det græsrodsfodboldhold, hun er i spidsen for, til hendes markante, bramfrie kunst og personlige stil.
"Beyond the Fit" er en serie om, hvordan kreative stjerneskud sammenvæver deres personlige stil og identitet.
I en e-mail til os beskrev Nicole sin personlige stil som "fodboldpige blandet med it-girl", og vi vidste med det samme, at vi gerne ville møde hende.
Nicole voksede op med at spille fodbold i Hongkong og genopdagede efterfølgende kærligheden til spillet igennem zine-kulturen, da hun flyttede til London. Hun kan nu se, hvordan sport påvirker alle dele af hendes liv – fra hendes kunst og tøjvalg til græsrodsholdet og det inkluderende fællesskab, hun er medstifter af.
"Nogen beskrev mit look som 'altid klar til at spille fodbold'", siger Nicole. "Der er altid et utilsigtet atletisk element i det, jeg har på", hvilket broderikunstneren elsker at mikse og matche med pangfarver og uventede teksturer.
Vi mødtes med Nicole tæt på hendes lejlighed i det østlige London – og i en tøjbutik, hun ogte besøger – for at se produkter fra vores seneste landsholdskollektioner. Scroll ned for at se, hvordan hun ubesværet blander fodboldudstyr med yndlingsdele fra sin garderobe.
Slip kreativiteten løs
"Min [broderikunst] er larmende, bramfri og bemærkelsesværdig – hvilket blandes fint sammen med det, jeg godt kan lide at have på. Den lilla Nederlandene-trøje er min favorit sammen med orange bukser. Sådan her ville jeg bruge en spillertrøje, og farven er lige mig".
"Start småt. Start med dine venner, og byg videre på det. Hvis du skaber noget vigtigt, så vil folk følge trop".
Nicole
Kreatør, broderikunstner og medstifter af Baesianz FC
Tænk globalt
"Hongkong er normalt ikke involveret i [globale turneringer], så jeg føler mig ikke knyttet til ét bestemt hold. At have en spillertrøje på afhænger for mig af outfittet, jeg sætter sammen – at matche det til en farvesammensætning, eller til hvordan jeg har det".
Mode x funktion
"Jeg elsker sammensætningen af overallsene med nederdelen på grund af blandingen af teksturer. Dette look er ærligt talt så sjovt og reflekterer glædesfølelsen af at være sammen med Baesianz FC".
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon