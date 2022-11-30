Nike FC-looket: AntsLive

"Min manager forsøger af og til at få mig til at trække i sådan et lækkert, business casual-outfit", griner han, "men for det meste vælger jeg hellere et tracksuit. Det er sådan, jeg er vokset op, og det er en del af den, jeg er".



Vi mødte Ants i hans studie, så han kunne prøve nogle produkter fra vores seneste landsholdskollektioner. Scroll ned for at se nogle looks med tre af hans yndlingshold.