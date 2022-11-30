Nike FC-looket: AntsLive
Kultur
Denne musiker, model og tidligere ungdomstræner er født og opvokset i London – men smagen for de fodboldinspirerede outfits har han fundet globalt.
"Beyond the Fit" er en serie om, hvordan kreative stjerneskud sammenvæver deres personlige stil og identitet.
"For mig går mode og fodbold hånd i hånd", fortæller AntsLive, der er musiker, model og har spillet fodbold hele livet. Han ringer til os fra studiet, hvor han indspiller musik i Hackney, London.
Efter at have levet et fodboldliv først som spiller i 10 år og senere som ungdomstræner i yderligere otte år er det blevet naturligt for Ants at trække i en spillertrøje eller et sportsinspireret outfit – også uden for banen.
"Min manager forsøger af og til at få mig til at trække i sådan et lækkert, business casual-outfit", griner han, "men for det meste vælger jeg hellere et tracksuit. Det er sådan, jeg er vokset op, og det er en del af den, jeg er".
Vi mødte Ants i hans studie, så han kunne prøve nogle produkter fra vores seneste landsholdskollektioner. Scroll ned for at se nogle looks med tre af hans yndlingshold.
Det smukke spil
"Jeg går gerne i enhver Brasilien-overdel. Jeg elsker simpelthen farverne. Nogle af mine yndlingsspillere er brasilianere – min signerede Ronaldinho-trøje er en af de mest værdifulde ting, jeg ejer. Han er nok min yndlingsspiller gennem tiden".
"Hvis jeg møder nogen, og de kan lide fodbold eller musik, eller vi holder med det samme hold, så skal vi nok blive venner. Så simpelt er det".
AntsLive
Musiker, model, fodboldspiller, tidligere ungdomstræner
Got the Blues
"Den franske træningstrøje kunne du begrave mig i, og det ville jeg være okay med. Hvad angår Frankrig, så handler det om mode for mig. Jeg er helt vild med måden, folk klæder sig på i Paris. Da PSG x Jordan-samarbejdet blev lanceret, gik jeg helt amok".
Få sejren i hus
"Jeg holder med England. Der er ingen vej udenom. I sidste ende er jeg født og opvokset i London, så når [turneringen] går i gang, fordyber jeg mig helt og holdent i britisk kultur: Jeg går på pub og ser alle kampene – jeg elsker det".
Fotos: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Interview: Grace Gordon