Mød Jawahir ‘JJ’ Roble, Storbritanniens første hijab-bærende dommer

Børn spørger JJ Roble om alt, hvad de har lyst til at vide

Med mere end 20 børn løbende rundt på en fodboldbane, lektier, der hober sig op derhjemme og fuldt program som kampdommer skulle man tro, at Jawahir Roble, bedre kendt under kælenavnet JJ, ville være klar til at tage en pause. Men alle, der kender JJ, ved, at hun altid har et gigantisk smil på, fløjten hængende om halsen og en positiv holdning, der er særdeles smittende.



Som flygtning fra Somali har Jawahir brudt barrierer ved at blive Englands første kvindelige hijab-bærende kampdommer. Men lige så meget hun end elsker at dømme kampe og spille spillet, har det at træne andre altid haft en speciel plads hendes hjerte, idet hun udtaler: “Ikke mange børn i mit lokalområde spiller fodbold, det gælder især piger. Det ville jeg gerne ændre på, og derfor startede jeg et pigehold. Så ville jeg gerne starte et hold mere og et mere. Og nu tager det fart her i området. Det er drømmen”. Hun skabte holdet i sit lokalområde som en måde til simpelthen at få sine 7 niecer ud af huset – og det er hurtigt vokset til at være en oase for børnene og familierne i hendes lokalmiljø.