Findes der noget sundt hyggemad?

1. Lær, hvad det egentlig betyder at have det godt.

At have det godt handler mere om følelsen i din krop, efter du har spist, ikke når du spiser, siger Krista Scott-Dixon, der er ph.d. og undervisningsleder hos Precision Nutrition. ''Du bør føle en rolig og vedvarende, fokuseret årvågenhed, ikke en midlertidig lammelse eller 'madbaby' eller blive hyperaktiv'', siger hun. Du bør opnå den følelse, du har, når du sidder på din altan med en kop kaffe en søndag morgen, hverken sløv eller urolig.



For at finde fødevarer, du får det godt af, så tjek, hvordan din krop har det, lige efter du har spist, en time efter (hvor din krop har påbegyndt fordøjelsen), morgenen efter og op til et par dage efter, anbefaler Scott-Dixon. Ubehagelig mæthed og oppustethed opstår måske med det samme, men andre faresignaler som øget oppustethed, problemer med mave-tarmkanalen eller udmattelse kan tage 12 til 24 timer om at dukke op, forklarer hun. Dette er tegn på, at du måske bør sløjfe den fødevare.



2. Hold dig til fødevarer, som er 'rige' i mere end én forstand.

I stedet for at vælge lækkerier, som har et højt indhold af mættet fedt eller transfedtsyrer, indeholder tomme kalorier, eller som er fyldt med ekstra sukker, så vælg fødevarer med et sundere næringsindhold. Udskift eksempelvis smør med avocado for at få en sundere fedtkilde med samme cremede konsistens. Eller prøv en ''ost'' med mange antioxidanter, der er lavet af mandler og cashewnødder, siger Olenik. Og hold dig til frugt (som bær og dadler) i stedet for raffineret sukker, når det er muligt. Naturlige, næringsrige fødevarer (frugt, grøntsager, fuldkorn osv.) hjælper dig ikke kun med at få det godt fysisk, men de kan også give dit hoved ro, siger Olenik.



3. Pas på din tarm.

Eksperterne kalder det tarm-hjerne-forbindelsen: Bakterierne i din mave-tarmkanal, altså din tarm, sender signaler til dit centralnervesystem. Derfor kan det at spise usunde fødevarer få dine bakterier ud af balance, hvilket kan gøre dig mere stresset eller bedrøvet end normalt, tyder forskning på. Det kan til gengæld gavne både krop og sind at spise fødevarer, som fremkalder de gode bakterier i din tarm, f.eks. fuldkornsprodukter med masser af fibre, linser, fedt med masser omega-3 (valnødder eller hør- eller chiafrø) og fermenterede produkter (kefir, surkål eller kimchi). Olenik forklarer, at det skyldes, at denne slags kost – eventuelt sammen med daglig probiotika – kan hjælpe dig med at skabe balance i dine tarmbakterier. Derved er der bedre chancer for, at du har det godt mentalt og fysisk.