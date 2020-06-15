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Træn børn til at træffe valg

Coaching
Sidst opdateret: 15. juni 2020

Af Nike Training

Lær børn at træffe valg
Lær børn at træffe valg

At træffe gode valg kan hjælpe dine børn – og dig – med at bevæge jer og være positive.

Når vi tilbringer mere tid hjemme, kan det være svært at aktivere børnene. Så vi har samlet erfaringerne fra Nikes indsats Made to Play for at give dig et ugentlig indblik i seks gode råd, der er perfekte til at hjælpe dine børn med at holde sig aktive og i gang.

Denne uge handler det om valg, så vi har talt med Njabulo Ngxongo, som er Nike-coach for Sportstec i Soweto i Sydafrika, så han kan forklare, hvordan man styrker børns evne til at træffe valg.

Stil dem spørgsmål

“At være coach betyder ikke, at du fortæller dem, hvad de skal – du bør lytte og blive klogere”, siger Njabulo.

Stil spørgsmål for at vise børnene, at du er interesseret i, hvad de synes. ”Lad dem udtrykke deres følelser ved at give dem et valg – det lader dem øve sig i at træffe beslutninger, hvilket forbedrer deres adfærd, selvværd og udvikler deres lederevner."

Ved at bruge det, de fortæller dig, vil du kunne opbygge tillid og respekt – hvilket er fantastisk for alle.

Lær børn at træffe valg
Lær børn at træffe valg

Lad dem føre an

For at holde børn aktive og engagerede, skal du give dem ejerskab over oplevelsen. Lad dem føre an og skabe deres egne aktiviteter. "Giv dem lov til at udtrykke sig gennem leg og vær åben for det, de foreslår", siger Njabulo. "Det gør dem glade."

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Oprindeligt udgivet: [dato]

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