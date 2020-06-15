Lær børn at træffe valg

Når vi tilbringer mere tid hjemme, kan det være svært at aktivere børnene. Så vi har samlet erfaringerne fra Nikes indsats Made to Play for at give dig et ugentlig indblik i seks gode råd, der er perfekte til at hjælpe dine børn med at holde sig aktive og i gang.



Denne uge handler det om valg, så vi har talt med Njabulo Ngxongo, som er Nike-coach for Sportstec i Soweto i Sydafrika, så han kan forklare, hvordan man styrker børns evne til at træffe valg.