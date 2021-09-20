Hvordan undgår man, at brystvorter kan ses gennem sports-bh'er? Aldrig stillede spørgsmål

Aldrig stillede spørgsmål
Brystvorter, kurver og ingen trusser
Velkommen til Aldrig stillede spørgsmål, hvor vi besvarer de spørgsmål, du aldrig har turdet stille om bryster, sports-bh'er og træning.
Nogle gange har du måske slet ikke tænkt over det før, men så stiller nogle andre spørgsmålet, og du tænker: "Ja, lige præcis". Det er den slags spørgsmål, vi dækker i dag, hvor vi skal ind på:
- Er der andre, der er selvbevidste over, om deres brystvorter kan ses igennem sports-bh'en?
- Hvordan kan jeg støtte mine kurver, når jeg træner?
Bør jeg træne i undertøj?
1. Er der andre, der er selvbevidste over, om deres brystvorter kan ses igennem sports-bh'en?
Det er slet ikke noget, vi burde bekymre os om, men vi forstår jer godt. Man træner ikke for at blive udstillet, og det kan gøre en selvbevidst, hvis man kan se brystvorterne igennem toppen. Den bedste løsning er her at prøve en sports-bh med lidt polstring eller tykkere stof.
Hvis du er ude efter kraftig støtte, så er Nike Alpha et rigtig godt bud. Mesh-mønstret på skålene gør, at brystvorterne bliver kamufleret, mens stafferingen på tværs af brystet minimerer hoppen, holder brysterne, hvor de skal være, og giver et ekstra lag støtte, så du kan føle dig selvsikker, mens du bevæger dig. Rival-bh'en er også oplagt, da de formstøbte skåle skjuler dine brystvorter, mens den stadig fremhæver dine naturlige former.
Bh'en med indlæg i ét stykke er et godt valg, hvis du vil have beskyttelse uden alle de besværlige dele. Det er en bh med medium støtte, der er designet med ét bredt indlæg, som man nemt sætter ind i bh'en, og som kan tages ud på mindre kolde dage.
Bh'er med let støtte er ofte lavet af tyndere stof, og selvom de er søde, så er der ikke megen tildækning at hente i dem. Men Nike Indy UltraBreathe-bh'en kan lidt mere end resten, idet den ikke blot er supersød, men også har en let polstring og en ultralet mesh-staffering. Den er designet til at holde dig kølig, men har desuden den fordel, at den skjuler dine brystvorter.
Hvis din allerbedste sports-bh er slem til at rive og nive, når det bliver koldt, kan du altid købe brystvorteskjulere. De er måske ikke det mest behagelige, men så vil du i det mindste kunne have din yndlings-sports-bh på uden at være flov over, at du går og peger.
2. Hvordan kan jeg støtte mine kurver, når jeg træner?
Vi får mange spørgsmål omkring træning, når man har større bryster eller en større krop generelt. Så lad os snakke om kurver.
Når du har til både gården og gaden – det være sig på brystet, bagen eller andre steder – så er der lidt mere at tænke på, når du bevæger dig. Vi kan hjælpe dig med at finde den rette sports-bh til dine kurver, så du kan føle dig selvsikker, tilpas og godt støttet – uanset hvordan du bevæger dig, eller hvordan din krop er formet.
Når hopperiet nager
Jo større brysterne er, desto mere hopperi vil der være, og så har du brug for mere støtte. Det har du sikkert været opmærksom på siden idrætstimerne, men hopperiet kan gøre ondt. Pas godt på dine bryster ved at vælge en sports-bh med kraftig eller medium støtte. Bh'er med let støtte er søde, men giver ikke så meget støtte, så de kan ikke altid anbefales til D-skål og større. Vi foreslår, at du prøver Nike Dri-FIT Rival-sports-bh'en, Nike Alpha-sports-bh'en eller Nike FE/NOM Flyknit-sports-bh'en.
Nike Dri-FIT Rival-sports-bh'en har justerbare stropper og individuelle skåle, så dine bryster kan føle sig godt støttet hver især. Nike Alpha-sports-bh'en er god, fordi den dækker rigtig godt og sikrer, at dine bryster sidder, som de skal. Nike FE/NOM Flyknit er en af vores mest populære sports-bh'er med åndbart materiale og bryderryg, der giver dig bevægelsesfrihed.
3. Bør jeg træne i undertøj?
Om man vil have undertøj på under sit træningstøj handler om personlig præference, medmindre vi taler om bh'er. Det er aldrig nødvendigt at have to bh'er på. Har du den rigtige sports-bh, så er det alt, du har brug for til at støtte dine bryster.
Men hvis vi snakker længere nede sydpå, så er der flere muligheder. Hvis du ikke kan lide, at man kan se dine trusser gennem træningstøjet, så er det en god idé at være trusseløs, hvis du har de rigtige leggings ... og med det mener vi leggings, der er lavet af blødt, behageligt materiale, der transporterer fugt væk, som fx vores Nike Dri-FIT-sortiment – og så skal de selvfølgelig ikke være gennemsigtige.
Hygiejnespørgsmålet skal også overvejes. Det rigtige åndbare undertøj kan give dig beskyttelse dernede. Gå efter bomuldsmateriale, som er blødt mod din hud og giver maksimal komfort og åndbarhed. Hvis du vælger at træne uden trusser, så husk altid at vaske dine leggings efter træningen. Svampeinfektioner sker, hvor der er varmt og fugtigt, så det er ikke en god idé at sidde i længere tid i dit svedige træningstøj.
Der er ikke noget rigtigt eller forkert svar, men g-strenge kan give friktion, når du træner intenst, hvilket kan skære i din hud og skabe infektioner. Men det handler i sidste ende om personlig præference.
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