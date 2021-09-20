Hvordan undgår man, at brystvorter kan ses gennem sports-bh'er? Aldrig stillede spørgsmål

Det er slet ikke noget, vi burde bekymre os om, men vi forstår jer godt. Man træner ikke for at blive udstillet, og det kan gøre en selvbevidst, hvis man kan se brystvorterne igennem toppen. Den bedste løsning er her at prøve en sports-bh med lidt polstring eller tykkere stof.

Hvis du er ude efter kraftig støtte, så er Nike Alpha et rigtig godt bud. Mesh-mønstret på skålene gør, at brystvorterne bliver kamufleret, mens stafferingen på tværs af brystet minimerer hoppen, holder brysterne, hvor de skal være, og giver et ekstra lag støtte, så du kan føle dig selvsikker, mens du bevæger dig. Rival-bh'en er også oplagt, da de formstøbte skåle skjuler dine brystvorter, mens den stadig fremhæver dine naturlige former.

Bh'en med indlæg i ét stykke er et godt valg, hvis du vil have beskyttelse uden alle de besværlige dele. Det er en bh med medium støtte, der er designet med ét bredt indlæg, som man nemt sætter ind i bh'en, og som kan tages ud på mindre kolde dage.

Bh'er med let støtte er ofte lavet af tyndere stof, og selvom de er søde, så er der ikke megen tildækning at hente i dem. Men Nike Indy UltraBreathe-bh'en kan lidt mere end resten, idet den ikke blot er supersød, men også har en let polstring og en ultralet mesh-staffering. Den er designet til at holde dig kølig, men har desuden den fordel, at den skjuler dine brystvorter.

Hvis din allerbedste sports-bh er slem til at rive og nive, når det bliver koldt, kan du altid købe brystvorteskjulere. De er måske ikke det mest behagelige, men så vil du i det mindste kunne have din yndlings-sports-bh på uden at være flov over, at du går og peger.