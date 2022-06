FM Broadcast præsenterer: We Are Born Ready

Pigerne er her – født klar til at slå rekorder, få sejre og styre spillet. Men ved 14-årsalderen dropper piger stadig ud af sport dobbelt så ofte som drenge. Lad os sammen sikre, at de bliver ved med at dyrke sport ved at give dem den støtte, de fortjener. Dette starter med at have trænere, der opbygger deres selvsikkerhed, fejrer deres evner og skaber kontakt med dem – både på og uden for banen.

Den gode nyhed er, at du ikke behøver at lede længe efter den næste gode træner. Med lidt vejledning kunne den træner være dig. Se Made to Play for at lære, hvordan du kan være den bedste træner for atleter i dit lokalmiljø.