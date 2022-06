Hvad arbejder du på?

Undervejs i filmen oplever vi øjeblikke, hvor hun finder styrke i sit Gurls Talk-fællesskab, som er blevet styrket af hendes ligefremme og ærlige facon, når det handler om hendes egen personlige oplevelse med mental sundhed. På trods af, hun bruger sin egen stemme til at skabe et støttende fællesskab, er der samtaler med piger og unge kvinder, der, uanset aldersforskellen, minder hende om, at hun stadig selv er i udvikling. "Der er øjeblikke, hvor vi taler om forhold, venskaber og alle mulige andre emner. Det er vildt, hvordan de siger noget, og pludselig er jeg tilbage i skolen." Hun fortsætter, "Det minder mig om, at jeg muligvis stadig har nogle ting, jeg ikke har taget mig af, og tvinger mig til at tale om ting, jeg måske er bange for at kigge på."

Adwoa takker sporten for at hjælpe hende med at slappe af og finde en bedre balance mellem arbejde og privatliv, på trods af et travlt liv som model og den seneste milepæl for Gurls Talk, der er blevet en nonprofitorganisation. "Sport har altid været det øjeblik, jeg har taget for mig selv," siger Adwoa. Hun henviser til kredsløbs- og styrketræning og den faste rutine, der hjælper hende med at omfavne forandringer i andre dele af livet. "Det er en time, hvor jeg sveder og fokuserer på en ting," fortsætter hun. "Det er et meditativt øjeblik for mig, og får mig altid til at få det bedre."