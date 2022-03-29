Hvad arbejder du på?

Adwoa Aboah: Sådan bygger jeg fællesskaber
Athletes*
Adwoa Aboah er aldrig færdig. Hun driver ikke kun sig selv fremad, men også sit fællesskab.
At gå ned af catwalken og være på forsiden af ugeblade til at flyve på tværs af tidszoner til fotosessions over hele verden. Lyder glamourøst på papiret, ikke? At være på farten hele tiden kan dog give følelsen af at være isoleret. Model og aktivist Adwoa Aboah arbejder på at bygge sit Gurls Talk-fællesskab, så hun kan føle jordforbindelse, inspiration og forblive fokuseret på det, der betyder noget.
I 2022 tager Adwoa ikke kun Gurls Talk-organisationen til det næste niveau globalt, hun krydser også nervøst en individuel udfordring af sin bucket list – skuespil. "Der har været meget tvivlen på mig selv", reflekterer hun, "men så meget glæde og lykke ved at træde ind i det ukendte". I hjembyen London følger vi Adwoa rundt på nogle af hendes favorit steder i byen, og mødes med hendes søster og venner, både personligt og virtuelt.
Undervejs i filmen oplever vi øjeblikke, hvor hun finder styrke i sit Gurls Talk-fællesskab, som er blevet styrket af hendes ligefremme og ærlige facon, når det handler om hendes egen personlige oplevelse med mental sundhed. På trods af, hun bruger sin egen stemme til at skabe et støttende fællesskab, er der samtaler med piger og unge kvinder, der, uanset aldersforskellen, minder hende om, at hun stadig selv er i udvikling. "Der er øjeblikke, hvor vi taler om forhold, venskaber og alle mulige andre emner. Det er vildt, hvordan de siger noget, og pludselig er jeg tilbage i skolen." Hun fortsætter, "Det minder mig om, at jeg muligvis stadig har nogle ting, jeg ikke har taget mig af, og tvinger mig til at tale om ting, jeg måske er bange for at kigge på."
Adwoa takker sporten for at hjælpe hende med at slappe af og finde en bedre balance mellem arbejde og privatliv, på trods af et travlt liv som model og den seneste milepæl for Gurls Talk, der er blevet en nonprofitorganisation. "Sport har altid været det øjeblik, jeg har taget for mig selv," siger Adwoa. Hun henviser til kredsløbs- og styrketræning og den faste rutine, der hjælper hende med at omfavne forandringer i andre dele af livet. "Det er en time, hvor jeg sveder og fokuserer på en ting," fortsætter hun. "Det er et meditativt øjeblik for mig, og får mig altid til at få det bedre."
I en verden, hvor der er en overvældende forventning om at være ekspert, viser Adwoa os, at trods succesen holder hun sin jordforbindelse og er nærværende i sit fællesskab. "Du har pigerne, der kommer op til dig og fortæller, hvad du har betydet for dem. Hvad de har været igennem. Hvordan de plejede at være. Hvad de har lært, og så ved jeg, at jeg bliver nødt til at fortsætte med det," siger Adwoa. "Det slår en streg under, at det, jeg laver, er der virkelig behov for."