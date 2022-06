Hvilket graviditetstræningstøj har jeg brug for?

Din voksende mave er ikke den eneste fysiske ændring, der følger med en graviditet. Du skal også kæmpe med hævede hænder og fødder og tungere bryster (for blot at nævne nogle få ting). Men det betyder ikke, at du skal lade dig nøje med ubehageligt træningstøj, der ikke rigtig passer. Din krop er allerede på overarbejde med at lave en baby, så hvorfor lade dit træningstøj gøre det endnu hårdere for den?

At vælge behageligt graviditetstræningstøj kan gøre en kæmpe forskel for, hvordan du har det under din træning. Det meste graviditetstøj har mere strækbare og fugttransporterende materialer samt funktionelle designs til dem, der ammer.

Når det er sagt, behøver du ikke nødvendigvis at shoppe i graviditetsafdelingen for at finde træningstøj. På trods af påstande om, at graviditetstøjstørrelser matcher standardstørrelserne, er det svært at forudsige præcis, hvor stor din mave bliver i de næste par måneder, eller hvad der faktisk vil føles godt. Derfor er det bedst at prøve tøjet, før du køber det.

"Overvej at bestille et par forskellige størrelser online, og hvis den mest behagelige størrelse er en, du aldrig troede, du skulle have på, så mind dig selv om, at du er ved at skabe et nyt liv, og at du fortjener at være komfortabel", siger Cassie Shortsleeve, der er fødselssundhedscoach og underviser samt grundlægger af Dear Sunday, der er en online platform for gravide kvinder og nybagte mødre.

Du kan også finde en god pasform ved at købe dit sædvanlige træningstøj i større størrelser. "Nogle gange er graviditetstøj nødvendigt, men andre gange behøver du bare at vælge en anden størrelse almindeligt tøj", siger Shortsleeve.

Her har du en guide til at fylde din garderobe med uundværligt tøj og udstyr til at få sved på panden i komfort og stil under graviditeten.