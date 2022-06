Hvilke sko er bedst til overpronation?

Visse sko er designet til at afhjælpe overpronation. De fungerer ved at modvirke tendensen til at falde for meget indad og giver mere stødabsorbering og bedre svangstøtte.

Stabilitetssko mod overpronation stabiliserer foden ved at tilføje bevægelseskontrol i mellemsålen, som også bliver kaldt "medial post". Støtte ved mellemfoden (hårdere materiale i mellemsålen) hjælper med at holde dine fødder, ankler og ben i den rigtige stilling. Dette giver en mere jævn bevægelse fra hæl til tå, uden at man kommer til at lægge for meget pres på storetåen, når man sætter af.

Nikes støttende sko er designet til at give maksimal stødabsorbering og har en bredere fod, som giver stabilitet og en mere buet ydersål for nemmere overgange fra hæl til tå. Det her skal du lede efter, når du skal købe de bedste sko til overpronation.

Strategisk stødabsorbering

Hvis du overpronerer, har du brug for en specifik form for stødabsorberingsteknologi. Led efter skum, der er blødt og fjedrende, men som stadig giver dig stabilitet, som fx Nike React-skum. Det absorberer stødene fra hvert skridt uden at forringe energiudbyttet.

Nike React-skum giver stødabsorbering til hvert skridt og finder hurtigt tilbage til sin oprindelige tilstand for at sikre en ensartet fornemmelse under foden, skridt efter skridt og kilometer efter kilometer. Desuden er det Nikes mest langtidsholdbare skum.

Slidstærk stabilitet

Sko med for meget fleksibilitet vil forværre dine fødders tendens til at falde indad. Det er vigtigt, at dine sko holder dine fødder stabile.

Nike Zoom Structure-løbesko har et dynamisk støttesystem med tredobbelt tæthed i mellemsålen. Dette system anvender modsatstillede skumkiler med forskellig tæthed til dæmme op for pronationen. De har også asymmetriske Nike Flywire-tråde, der pakker din fod godt ind og giver støtte uden at fylde.

Fast svangstøtte

Når dine fødder falder indad, presses fodsvangen ned. Du har brug for sko med en fast mellemsål, som kan imitere og beskytte din svang – med ekstra støtte. Dette hjælper med at forbedre dine fødders stilling og din løbeeffektivitet.

Gå efter sko, der er gængesålsformet, hvilket giver en jævn bevægelse fra hæl til tå. De giver støtte til de tre faser af løbets bevægelse – fleksibilitet, når du løfter din fod, et jævnt løb, når din fod bevæger sig fremad og stødabsorberende svangstøtte ved kontakt med jorden.

Forstærket hælkappe

En forstærket hælkappe er en almindelig egenskab ved stabilitetssko og giver maksimal støtte til overpronerende fødder ved lange løbeture. "Hælkappe" refererer til polstringen og foret bagerst i skoen, hvilket reducerer glidning og giver forstærket stabilitet ved hvert skridt. Dette er afgørende for løbere, der overpronerer, da de kan opleve af falde indad på foden og dermed få smerter, hvis de bruger mindre stabile sko.