Hvilke rygsække er bedst til arbejde, skole og rejser?

Den perfekte arbejdsrygsæk skal være behagelig at have på og skal kunne klare at blive brugt i lang tid ad gangen. Du har også brug for masser af plads til dine personlige ting. Det skader ikke at have en elegant kontorvenlig rygsæk – en som siger arbejdende karrieremenneske i stedet for universitetsstuderende.

Lommer i alle størrelser er af afgørende betydning for en arbejdsrygsæk. Din rygsæk skal ikke kun opbevare dine papirer, en laptop og måske din frokost, du har også brug for opbevaringssteder til mindre ting, som er lette at komme til. Nøgler, din mobiltelefon, en pung og dit id-kort kan nemt blive væk i arbejdsrygsækkens store rum. Sørg for, at den rygsæk, du vælger, har lommer overalt. Det er en bonus, hvis din rygsæk har særlige lommer til ting som en vandflaske eller din telefon. På den måde ved du, at de passer perfekt.

Komfort er også afgørende, især hvis du skal slæbe alle dine ting hjem efter en lang dag på kontoret. Kig efter rygsække med polstring i ryggen, og sørg for, at stropperne kan justeres, så du opnår den rette komfort.

Du bør også finde en slidstærk rygsæk, så prøv at kigge efter en, der er vandbestandig (for en sikkerheds skyld) og lavet til at holde i længden.

Den ene ting, som en arbejdsrygsæk bare skal have, er et rum til en laptop. Selv hvis du bare bærer rundt på en tablet, har du brug for et særligt sted til sikring af din elektroniske enhed.

En laptoprygsæk er især praktisk, hvis du pendler på arbejde med offentlig transport. Rejse med bus og tog kan være en hård omgang for både dig og din taske, men når du ved, at din enhed er godt beskyttet, kan det give ro i sindet.

Nogle laptoprygsække har en separat laptop-lomme med ekstra polstring. Andre har en aftagelig laptop-lomme, hvor du kan opbevare din enhed, og som kan sættes sikkert ind i det store rum på din rygsæk. Uanset om du bruger en fast laptop-lomme eller en aftagelig laptop-lomme, behøver du ikke at bekymre dig om din laptop, hvis nogen skubber til dig, eller hvis du taber din laptoprygsæk.