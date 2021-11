Sådan finder du de bedste sko til regn

Kend din rute

Selv hvis du er trail-løber, behøver en regnvejrsdag ikke at ødelægge din rutine. Men det er vigtigt at lave nogle justeringer, særligt i forhold til dit fodtøj og din rute, for at gøre det sikkert.

Regn gør jorden mere glat og sænker sigtbarheden. Enhver sten eller jævn overflade vil være ekstra glat og kan øge din risiko for at få skader. Gå efter sko med greb og ankelstøtte, der kan stabilisere dig, hvis du mister fodfæstet.

Og respekter altid afspærrede stier. De er afspærret af eksperter, som bekymrer sig om din sikkerhed og beskytter miljøet mod erosion. Der kan være oversvømmelser og andre farer, som ikke er åbenlyse til at starte med. Hvis din normale trailrute er afspærret, så prøv en vejrute, som du måske kender fra at have kørt på den.

Sigtbarheden er lavere i regn, så hold dig til løberuter, som du kender, så du ikke farer vild. Hvis det er tordenvejr, er det ikke et godt tidspunkt at prøve en ny sti på. For at gøre dig synlig for andre løbere og biler skal du bruge tøj og løbesko, der har reflekterende detaljer.

Brug løbetøj, der er designet til regn

Du bør ikke kun have fokus på dine løbesko. Beskyt dig selv mod vejret ved at vælge tøj, der er designet til vådt vejr.

Mange kommer til at tage for meget tøj på, når de løber i regnvejr. Men at have flere lag på vil ikke gøre dig mere tør. Du har brug for tøj med regnbestandig teknologi. Derudover betyder regn ikke nødvendigvis, at det er koldt udenfor. Så minimer din risiko for at få det for varmt ved at bruge lette, vandtætte lag.

Nikes løbeudstyr til regn er lavet af åndbare materialer, hvilket tillader luftgennemstrømning, mens det holder dig tør med vandtæt og vindtæt teknologi.

Brug sokker, der holder dine fødder kølige og tørre. Nike-strømper med Dri-FIT-teknologi har strategisk placeret mesh, der transporterer sved og fugt væk, mens det tillader luftgennemstrømning. Disse strømper har paneler med svangstøtte og forstærket hæl og tå, der øger støtten og slidstyrken i våde forhold.