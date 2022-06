Hvilke sko er bedst at gå i?

Der findes ikke ét par vandresko, der vil være rigtigt til hver tur. Sætter du pris på komfort over alt andet, eller er det vigtigere at have en sko, der er god på lange distancer? Hvilket terræn vil du højst sandsynligt bevæge dig rundt i på dine ture? Og sidst, men ikke mindst, hvor vigtig er skoens design og farve, når du overvejer at tilføje et nyt par til din garderobe?



Uanset om du prioriterer komfort, distance, stil eller trail, så kan du finde et par Nike-vandresko, der passer til dine behov.



KOMFORT



Måske går du et par kilometer hver morgen før arbejdet, eller tager lange vandreture med en ven, partner eller firbenet ledsager. Du bør have stødabsorbering og komfort fra det allerførste skridt.



Se efter sko med Nike React-stødabsorbering, som er både blød og responsiv. Og vælg et par, der også har en behagelig overdel. En Nike Flyknit-overdel vil støtte de områder, der har mest brug for det, mens den giver fleksibilitet, åndbarhed og en strømpelignende fornemmelse.



DISTANCE



Hvis du går virkelig mange kilometer (måske i et højt tempo), skal du bruge en effektiv performance-sko. Vælg et par, der er støttende og stabilt og med letvægtsskum til at absorbere stødene. Nike ZoomX-skum vil give dig det bedst mulige energiudbytte, så du kan klare turen.



STIL



Så du vil gerne have folk til at vende sig efter dig på gaden? Eller på stien ... eller i supermarkedet. Men du fortjener stadig behagelige sko. Heldigvis giver nogle af Nikes mest ikoniske sko stødabsorbering og støtte, mens de tilføjer stil ved hvert skridt. Fx er Nike Huarache-sneakers en tidløs og samtidig markant tilføjelse til enhver 90'er-inspireret garderobe.



TRAIL



Du er ikke bange for skidt og ønsker mere greb til at håndtere stierne. Du foretrækker altid at være udenfor og kan godt lide lidt mudder under sålerne. Hvis det lyder som dig, så snup et par trail-løbesko med en overdel, der beskytter dine fødder mod sten og grus, en mellemsål, der giver stødabsorbering og stabilitet, og en ydersål, der giver tilstrækkeligt med greb til at håndtere ujævnt terræn. Nike-trailløbesko giver både slidstærk beskyttelse og ventilation, så dine fødder kan ånde, når du udforsker omgivelserne.



DESIGN OG MATERIALER



Når du browser rundt efter Nike-vandresko, så hold øje med disse nøgleord, der kan hjælpe dig med at vælge det bedste par.

Zoom: responsiv og let til træning og løbsdage

React: blød og fjedrende og samtidig let og slidstærk for komfort dagen lang

Air: maksimal stødabsorbering og responsivitet sikrer en sjov løbetur

Free: minimal og fleksibel og giver en naturlig fornemmelse, der sætter dine fødder fri

Shield: vandafvisende sko, fordi vådt vejr ikke skal holde dig fra at gå

Flyknit: en tætsiddende, strømpelignende overdel, der nærmest krammer dine fødder

ACG: Står for All Conditions Gear og gør, at du kan komme ud i alle vejrforhold