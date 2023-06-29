Mød Zoe Schlacter (de/dem) – kunstner og designer bag Be True-kollektionen 2023. Zoe, der er kendt for deres distinkte geometriske mønstre og dristige og farverige grafik, har et friskt perspektiv, som hylder LGBTQIA+-fællesskaber og deres arv.

Nike-designerne Raveena Bhalara (hun/hende) og Mansoor Amjed (han/ham) giver dig et detaljeret kig på fodtøjet, mens kunstneren Zoe Schlacter gennemgår deres designproces og inspirationen bag kollektionen.

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