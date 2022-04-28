(Bra) by Adwoa: Styling af sports-bh'er

Bra By Adwoa
Adwoa Aboah: Styling af sports-bh
Bra By Adwoa er vores nyeste udgave af Bra By-serien, og denne gang er vi blevet overtaget af det ikoniske modefænomen, modellen, skuespilleren og aktivisten Adwoa Aboah. Via sin platform og podcast, Gurls Talk, kæmper hun for sit fællesskab og er en stærk tilhænger af selvkærlighed, og denne udgave af Styling af sports-bh følger i samme spor. Vær med, når Adwoa guider os igennem hvordan, hvorfor, hvor og hvad hun elsker ved styling af sports-bh'er.
Afslappet London-stil med Nike Swoosh-bh i hvid
"London er der, hvor jeg føler mig mest hjemme. Det er min hjemmebane. Dette look minder mig om min hjemby – det er cool, men har kant. Jeg elsker den klassiske Swoosh-bh. Der er en grund til, at det er en ikonisk model, og den vil aldrig gå af mode. Den har den der 90'er-nostalgi fra min ungdom, som jeg elsker, og den sprudlende grønne jakke med hættetrøjen i Electric Blue indenunder får virkeligt følelserne frem."
Nedtonet afslapning med den sorte Nike Air Dri-FIT Indy-bh
"Det her er min favorit, når jeg skal slappe af. Den er blød og behagelig (min evige vibe) og perfekt til afslappende yogasessioner, hvor du bare vil strække ud og ånde, eller bare ligge på gulvet. Jeg føler mig stadig støttet af denne bh, men afslappet nok til at kunne geare ned, hvile og restituere."
Et farvestrejf med den røde Nike Swoosh-bh
"Jeg elsker dette look. Jeg elsker den effekt, det giver, når man holder alt helt mørkt, og så det ene glimt af rødt, der bryder det hele. Rød er styrkens, energiens og det fysiskes farve – i det her outfit føler jeg, at jeg virkelig kan fyre den af. Det er perfekt til noget med høj intensitet, f.eks. en omgang i ringen, hvor du virkelig vil give den gas, føle dig stærk og presse dig selv til grænsen."
Er du vild med Adwoas nedtonede stil? Få din egen her.