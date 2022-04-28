(Bra) by Adwoa: Styling af sports-bh'er

"Jeg elsker dette look. Jeg elsker den effekt, det giver, når man holder alt helt mørkt, og så det ene glimt af rødt, der bryder det hele. Rød er styrkens, energiens og det fysiskes farve – i det her outfit føler jeg, at jeg virkelig kan fyre den af. Det er perfekt til noget med høj intensitet, f.eks. en omgang i ringen, hvor du virkelig vil give den gas, føle dig stærk og presse dig selv til grænsen."

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