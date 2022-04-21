Bra By Adwoa: Den bedste sports-bh

Da jeg godt kan lide at vågne og komme i gang med dagen, handler det for mig om at finde en bh, der lader mig tage i fitnesscentret og gå rundt i London, uden jeg skal skifte.

Derfor er jeg helt vild med Nike Swoosh. Den er super komfortabel, blød og støttende, og hvis jeg har den på, når jeg skal møde min personlige træner, så beholder jeg den på (hvis ikke jeg er for svedig), når jeg skal køre rundt, besøge venner eller gå fra audition til audition.

Det er en bh med medium støtte, hvilket gør den perfekt til mit træningsniveau, og så er den heller ikke for stram.