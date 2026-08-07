ACG-guiden til fred på Jorden

TRIN 1: Der er natur over det hele i dine omgivelser. Du kan være opmærksom hver dag og lægge mærke til de små ting, som du måske har overset. Ukrudtet, der vokser i sprækkerne i fortovet, er en del af naturen.



TRIN 2: Hvorfor ikke besøge en lokal park eller et andet offentligt uderum i nærheden for nogle fantastiske, ubekymrede øjeblikke.



TRIN 3: Gør det til en målsætning at tage en lang vandretur i naturen en gang om måneden. Glem ikke at tage en ven med (to ben, fire ben eller endda 100). ACG diskriminerer ikke.



TRIN 4: Hvis du nogensinde har ønsket at besøge en nationalpark, så planlæg en årlig tur og realiser den drøm. Du har din skæbne i egne hænder. Medmindre det virkelig handler om en skæbne, så er der faktisk ingen, der kan styre den. Der er meget at tænke på på din tur...