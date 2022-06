Nike ACG: Evelynn Escobar-Thomas

Midt i det vanvittige 2020 fandt jeg fred på jorden, bare fire timer fra Los Angeles i den lille by Lone Pine, der er hjemegnen for Lone Pine Paiute Shoshone-stammen. Lone Pine i Californien er kendt for sit vidt spredte campingområde (Alabama Hills!), der for foden af Sierra Mountains mellem enorme kampesten. Det ligner virkelig, at man er landet på en anden planet. Selv om det er et populært område for friluftsfolk, så er der faktisk ingen dårlige campingpladser i området.



Min familie og jeg tog derud i en bil fyldt med udstyr for at finde det perfekte sted at holde social afstand på den enorme legeplads. Det smukke ved Alabama Hills er, at man på trods af dets popularitet føler sig isoleret fra andre campister. Det er kun det flakkende lys fra lejrbål i aftenmørket og en ensom forbipasserende lastbil, der minder én om, at man ikke er alene.



Da jeg er grundlægger af Hike Clerb, der er en bredt favnende vandreklub for kvinder, hvis målsætning er at få farvede kvinder ud i naturen, så skulle man tro, at friluftslivet altid er let for mig... men det er det ikke. Jeg har været på glamping i luksustelte, overnattet i campere på primitive campingpladser, men tanken om at sætte mit eget telt op og finde min egen plads gør mig usikker. Det gjorde det i hvert fald indtil denne tur.



Uanset om det er første gang, du sætter et telt op, eller du har gjort det millioner af gange, så er det ikke så kompliceret. Det er langt nemmere, end det ser ud! Faktisk var den her tur første gang, jeg satte min egen lejr op helt selv. Det er vigtigt at huske, både fordi det passer, og fordi jeg gerne vil have, at dette indslag får dig til at føle dig stærk og i stand til at tage dit udstyr og en god ven med på dit eget eventyr. Selv hvis man ikke er vokset op med at campere (det er jeg ikke), eller aldrig har sat sit eget telt op (det havde jeg ikke), så kan man godt. Det lover jeg dig! Nogle gange er selvtilliden til at tage afsted og bare gøre det nødvendige den største barriere. Vær ikke bange for at låne en vens campingudstyr eller leje det, du skal bruge.



Efter vi havde slået lejr for natten, hyggede vi os ved bålet, lyttede til musik, så på stjernerne, lavede mad og s’mores og nød at føle os hjemme mellem bjergene og stjernerne.



Næste dag vovede vi os ud i Death Valley National Park, hvor det laveste punkt i Nordamerika ligger. Det er også den største nationalpark i de sydligste 48 stater. Vi tog ud til Artists Palette og Sand Dunes, mens vi nød synet undervejs. Forestil dig smukt malede bjerge og den største sandkasse, man kan forestille sig. Vi afsluttede besøget med et stop ved et bassin for at opleve ørkenudsigten i fuldmånens skær.



Den sidste dag vandrede vi i området omkring vores lejr og nød udsigten til Mt. Whitney. Der er så mange vandrestier og områder at gå på opdagelse i. Det kan være en tur ned omkring Movie Road, hvor man kan se nogle af de steder, hvor de mest populære film er filmet. Andre muligheder er bouldering eller besøg til naturskabte stenbroer. Der er uendeligt mange muligheder. Da vi havde tanket helt op med broformationer, huler og vandringer til toppene af de omgivende formationer, pakkede vi vores udstyr sammen og tog tilbage til LA. Vi var tilbage kl. 19.00 søndag. Veludhvilede og med fred i sjælen.