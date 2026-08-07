Nike ACG's ABC

ACG's ABC
Vi har en proces. Før vi kan skabe noget, leder vi efter inspiration. Følg disse vejledende principper for All Conditions Gear. Måske lærer du noget, og det er sejt at lære.
A – Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden. Til udendørs brug.
ACG står for All Conditions Gear. Vores motto er "Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden. Til udendørs brug". Vi har ét øje på naturen og ét øje på dig i alt, hvad vi laver, uanset om du aldrig har vandret et skridt i dit liv, eller du er en erfaren naturguide.
B – Stedbaseret storytelling
Hver sæson flytter vi lejren til et nyt sted og suger omgivelserne til os. Jungler, ørkener, vulkaner, tundraer: Der findes ikke det sted, vi ikke tager hen for at finde inspiration.
C – Design med Jorden som muse
Vores ting er lavet på planeten Jorden, så når vi er derude, holder vi øje med forhold, der kunne gøre vores design bedre. Vandring over stenet terræn kræver greb. Klæbende junglefugt bliver til åndbart mesh. Sorte sandstrande inspirerer til sko, der lader dig tage det hele ind.
D – Test af produkter
Hvordan finder vi på udstyr, der lever op til ACG-standarderne? Før du tager det på, tester vi det. Over hele kloden, under alle forhold. Vores logo er vores blå stempel.
E – Bæredygtighed
Når vi laver vores ting, er det med Moder Natur i tankerne. Vi leder konstant efter måder at blive mere bæredygtige på. Vi har kun én jord, så lad os sætte den i fokus.
F – Til udendørs brug
ACG-filosofien fungerer i harmoni med naturen. Jorden er ikke noget, der skal overvindes eller tæmmes, men et sted at have det sjovt. Det eneste, vi skal gøre, er at tage ud og opleve den. Vi er stadig på Jorden. Lad os komme af sted.
ACG's ABC
Vi har en proces. Før vi kan skabe noget, leder vi efter inspiration. Følg disse vejledende principper for All Conditions Gear. Måske lærer du noget, og det er sejt at lære.
A – Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden. Til udendørs brug.
ACG står for All Conditions Gear. Vores motto er "Designet, testet og fremstillet på planeten Jorden. Til udendørs brug". Vi har ét øje på naturen og ét øje på dig i alt, hvad vi laver, uanset om du aldrig har vandret et skridt i dit liv, eller du er en erfaren naturguide.
B – Stedbaseret storytelling
Hver sæson flytter vi lejren til et nyt sted og suger omgivelserne til os. Jungler, ørkener, vulkaner, tundraer: Der findes ikke det sted, vi ikke tager hen for at finde inspiration.
C – Design med Jorden som muse
Vores ting er lavet på planeten Jorden, så når vi er derude, holder vi øje med forhold, der kunne gøre vores design bedre. Vandring over stenet terræn kræver greb. Klæbende junglefugt bliver til åndbart mesh. Sorte sandstrande inspirerer til sko, der lader dig tage det hele ind.
D – Test af produkter
Hvordan finder vi på udstyr, der lever op til ACG-standarderne? Før du tager det på, tester vi det. Over hele kloden, under alle forhold. Vores logo er vores blå stempel.
E – Bæredygtighed
Når vi laver vores ting, er det med Moder Natur i tankerne. Vi leder konstant efter måder at blive mere bæredygtige på. Vi har kun én jord, så lad os sætte den i fokus.
F – Til udendørs brug
ACG-filosofien fungerer i harmoni med naturen. Jorden er ikke noget, der skal overvindes eller tæmmes, men et sted at have det sjovt. Det eneste, vi skal gøre, er at tage ud og opleve den. Vi er stadig på Jorden. Lad os komme af sted.